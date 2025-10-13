DENZA SUV B5右軚登場｜全新混能越野SUV強悍現身全新合和陳列室

DENZA SUV B5右軚登場｜國內豪華汽車品牌 DENZA加快於香港的擴張步伐，繼早前九龍灣旗艦店後，品牌於港島核心地段灣仔合和中心開設全新陳列室早前盛大開幕。同時DENZA 更特意將備受車迷期待的全新插電式混合動力（PHEV）硬派越野 SUV — DENZA B5 運抵香港，並於新陳列室作首度優先預覽，讓車迷能近距離感受這款全能型號的非凡魅力。



DENZA SUV B5右軚版香港登場

DMO 超級混能釋放 505kW 狂野動力

今次預覽的主角 DENZA B5，其核心亮點無疑是建基於品牌專為越野而設的 DMO（Dual Mode Off-road）超級混動平台。動力系統由一台 1.5L 渦輪增壓引擎，配合前後軸的交流永磁同步電動馬達及比亞迪聞名的磷酸鐵鋰刀片電池（31.8kWh）所組成。這套精密的混能系統，能爆發出高達 505kW 的綜合最大功率及 760Nm 的驚人扭力，驅動這台重達約三噸的越野巨獸，由靜止加速至時速一百公里僅需4.8秒，性能表現媲美高性能跑車。在強悍性能的背後，B5 同時兼顧了續航與燃油效益，其綜合續航里程高達1,000km（NEDC標準），而純電續航力亦有100km，足以應付日常通勤需要，實現了越野性能與城市使用的完美平衡。

內籠用料頗為講究

DENZA SUV B5

智能懸掛系統賦予全天候越野實力

DENZA B5 的底盤及四驅系統經過精心設計，以應對各種極端路況。車輛配備了先進的「雲輦-P 智能液壓車身控制系統」，能夠即時調節懸掛的軟硬度與車身高度，在崎嶇路面上有效過濾震動，在高速過彎時則能提供足夠支撐，大幅抑制車身晃動與傾側。B5 擁有強悍的越野規格，包括高達790mm的涉水深度及45度的極限攀爬能力，配合智能電四驅系統、前後電子差速鎖，以及多種越野地形模式（泥地/沙地/雪地/岩石等），讓駕駛者能從容應對各種挑戰。其豪華座艙同樣不容忽視，車內配備頂級 NAPPA 真皮座椅，前排更附設按摩、加熱及通風功能。由法國音響品牌 Devialet 度身訂造的16喇叭音響系統、50吋 W-HUD 抬頭顯示器及車載冷凍保溫箱等豪華設備，確保了越野旅途的極致舒適與享受。

全新 DENZA B5 現已於灣仔合和陳列室作優先預覽直至11月2日。對這款全能型混能越野 SUV 感興趣的車迷，除了可以親臨現場一睹其風采，更可以即時預付訂金，確保能在新車正式於11月發佈後，第一時間成為首批車主。