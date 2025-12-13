WhatsApp 節日應用全攻略：教你用新功能玩轉聖誕新年｜WhatsApp 趕在佳節前夕推出一系列功能更新，包括：未接來電留言功能、全新動態貼圖、Meta AI 更得到升級。當中不少功能，都可在聖誕及新年期間活用。以下為大家構想幾個實用場景，教你如何利用這些新功能，在節日中與親友保持更緊密、更有趣的互動。



錯過除夕倒數來電？如何用「視像留言」補上祝福？

在平安夜大餐或除夕倒數派對中，環境嘈雜，難免會錯過親友的祝賀來電。以往只能回撥或打字解釋，現在利用全新的「未接來電訊息」功能，就可以活用既有的「即時視像訊息 Instant Video Messages」功能，預先錄製一段 30 秒至 1 分鐘的自拍影片，當有未接來電時，會以該影片作回覆。

不妨戴上聖誕帽，對著鏡頭說聲「聖誕快樂」或「新年進步」，直接傳送給對方。這比傳統留言信箱更有溫度，也比純文字訊息更能傳達節日氣氛，確保你的心意不會因漏接電話而缺席。

錯過除夕倒數來電？如何用「視像留言」補上祝福？ （AI生成想像圖／非正式WhatsApp 功能畫面）

網上團拜人多嘴雜？「說話者焦點」如何神助攻？

若身在外地，需要透過 WhatsApp 進行視像通話與家人「網上拜年」，最怕畫面混亂不知道誰在說話。新推出的「說話者焦點區」功能，在群組視像通話時會自動放大正在發言的人。當長輩在鏡頭前給利是，或孩子在拆聖誕禮物時，畫面會自動鎖定他們，讓所有參與者都能清晰看到重要時刻。此外，在語音對話中若不想打斷熱鬧氣氛，可利用「心情回應」發送煙花或愛心表情，無聲勝有聲地參與慶祝。

網上團拜人多嘴雜？「說話者焦點」如何神助攻？ （AI生成想像圖／非正式WhatsApp 功能畫面）

還在轉發舊款長輩圖？如何用 Meta AI 製作動感賀卡？

今年不要再轉發千篇一律的罐頭圖片了！利用升級版的 Meta AI 功能，你可以發揮創意製作個人化賀卡。嘗試將一張普通的家庭合照或寵物相片，透過「圖片動畫化」功能轉化為生動有趣的短片；又或者利用文字指令，讓 AI 生成一張穿著聖誕老人的虛擬人像圖。這些獨一無二的「動態賀卡」，絕對能在親友的對話列表中脫穎而出。

還在轉發舊款長輩圖？如何用 Meta AI 製作動感賀卡？

Meta AI 和部分體驗目前只在少數國家/地區推出，僅支援英文、阿拉伯文、法文、德文、印地文、印尼文、意大利文、葡萄牙文、西班牙文、他加祿文、泰文和越南文。



想在動態分享派對氣氛？互動貼圖與音樂歌詞怎運用？

參加聖誕派對或跨年倒數時，必定會拍攝「動態」（Status）分享喜悅。現在你可以使用全新的「動態貼圖」，為你的派對影片配上同步顯示的聖誕歌歌詞，瞬間提升氣氛。若想與朋友互動，不妨加入「提問貼圖」，例如發起投票：「今晚倒數去海旁還是去酒吧？」，或者使用「輪到你了」貼圖邀請朋友分享他們的聖誕大餐照片，將單向分享變成一場線上的節日狂歡。