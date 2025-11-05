WhatsApp Apple Watch版推出｜支援語音/手寫輸入覆msg不必開手機
WhatsApp 終於正式推出Apple Watch 版，iOS用家終於可直接在智能手錶上，使用最多港人用的實時通訊app，更提供語音打字／手寫輸入甚至可以直接錄語音msg，隨時掌握對話內容，不用每次都拿起手機。
WhatsApp Apple Watch版如何安裝？
iPhone app Store 手動 update WhatsApp
最先我是打開Apple Watch上的手錶版app store，看到有一個WhatsApp 可安裝，然而裝完是完全用不到，後來才發現這不是官方出品。原來，只要去app Store 內手動更新WhatsApp至25.32.77 版本，updated後你會發現Apple Watch內自動追加了 WhatsApp icon。
WhatsApp Apple Watch 應用程式支援硬件最低需要：Apple Watch Series 4 或之後版本，而且裝置需運行 watchOS 10 或之後版本。
WhatsApp Apple Watch 有甚麼使用貼士？手動將icon拉上頂更就手
溫提因Apple Watch APP Icon 按英文字母排列，WhatsApp icon 排到好後，你可以手動將它拉上頂。
WhatsApp Apple Watch 版可以直接在手錶回覆msg嗎？
成功安裝後，並不需要進行特別設定，以後有短訊到WhatsApp msg，你的Apple Watch就會震動提醒，點擊通知即會進入下圖的Apple Watch 版WhatsApp介面，你可以在 Apple Watch 上查看完整 WhatsApp 訊息，你可在螢幕上看到更多對話記錄，不必特別打開手機。
WhatsApp Apple Watch 版有甚麼輸入法選擇？
回覆msg時，可以利用語音打字／手寫輸入甚至可以直接錄語音msg；在介面下方向上拉，即可選擇語音語言。
手寫中文的確是不容易，如果在戶外人多，戴上AirPods收音，用語音輸入更方便。
另外，你亦可輕鬆在msg內加Emoji
Apple Watch 版 WhatsApp 可用錄音訊息
Apple Watch 版 WhatsApp 亦可以錄製和傳送語音訊息。不過記者發現如果你Apple Watch款式太舊（最低要求為Apple Watch Series 4），無論是自己錄，又或是聽對方的語音msg都要花很多時間上載。
Apple Watch 版 WhatsApp 可否傳相？Send影片?
Apple Watch 版 WhatsApp 可以傳送及觀看相片，但舊型手錶同樣要花點時間load圖。另外，手錶版 WhatsApp 不支援影片。