近日有網民在 Threads 分享一宗驚險經歷，網民表示，家中一部使用不足兩年的洗衣機，在正常洗衣期間突然冒出白煙，同時傳出明顯燒焦氣味，情況來得毫無預警，令全家人一度驚慌失措。



該名網民形容，當時洗衣機仍在運作中，卻突然「噴煙」，伴隨濃烈的燶味，最令人害怕的是，整個過程中電力系統並未即時跳掣，若非家中有人察覺異樣，後果可能不堪設想。事主直言，最初購買洗衣機時因為家中空間限制，需要配合飛頂設計，加上當時急於更換舊機，選擇餘地有限，最終購入了某品牌的型號，沒想到短時間內便出現嚴重問題。

雖然網民並未發現了洗衣機冒煙的原因，但事件曝光後，引來不少網民共鳴，有人分享曾聞到洗衣機異味卻未有理會，也有人表示曾出現機身過熱、插頭發燙等情況，但往往因為機器仍可運作而選擇忽視。事實上，洗衣機屬於高耗電的大型家電，長時間運作下，內部零件、電線及控制板一旦老化或出現設計缺陷，風險不容小覷。

光就網民分享的影片看來，洗衣機出煙通常與內部線路過熱、摩達負荷過大，或電路板短路有關。特別是在潮濕環境下使用，加上洗衣機長期震動，內部接點若鬆脫或絕緣老化，便可能出現異常發熱，最終引發冒煙甚至起火。若同時使用拖板或非獨立插座，風險更會進一步放大。

從今次事件可見，使用洗衣機時，切忌抱有「開咗就走」的心態。建議啟動洗衣機等大型電器時，家中應有人在場，以便即時察覺異味、異聲或冒煙等異常情況。此外，洗衣機應盡量使用獨立插座，避免與其他高功率電器共用電源，亦不宜長期插住電源待機，減少電線持續受熱的機會。

日常保養同樣重要，例如定期清理濾網、保持機身底部及背部通風，避免塵埃積聚導致散熱不良；如發現洗衣機運作時出現異常震動、異味或洗程中途自行停頓，應立即停機檢查，切勿勉強繼續使用。若機齡已超過保養期，更應考慮安排專業檢查，確認內部電路及摩達狀況是否安全。