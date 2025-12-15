消委會公開2025年12月最新41款「5G平貴手機測試報告」，當中包括最平2千元、最貴一萬七千多元之款式，各評價了各樣本的影相拍片、續航充電、防撞防水性能。記者認為定價間差距過大、可比性成疑，本文試將測試報告樣本以定價$4,500以上／以下分別處理，本文為26款售價達$4,500元以上的「貴機」部份，涵蓋了各大品牌的年度頂級旗艦，價格跨度極大，由四千多至一萬七千多元不等。重點在於：多付出的過萬元差價，是否真的換來了相應的體驗？



萬元機皇與平價旗艦：價格相差一萬，評分竟然相同？

在是次測試的26款高階機型中，令人驚訝的是無論是過萬元款式又或是幾千元機種，絕大部分型號都獲得了 4.5 分的總評分。這帶出了一個關鍵問題：消費者是否有必要追求最貴的型號？

Samsung Galaxy S25 Ultra／ iPhone 17 Pro Max 兩大貴機物有所值

Samsung Galaxy S25 Ultra ($12,598) / Apple iPhone 17 Pro Max ($16,999) 這兩款被視為市場指標的機皇，雖然價格高昂，但在「照片及影片」和「綜合手機表現」上均獲得極高評價。S25 Ultra 在電池表現上尤為出色，充滿電可用時間長達 45.4 小時 。iPhone 17 Pro Max 則在整體功能和生態系統上保持頂級水準。

👍26款 $4,500定價以上｜消委評測5G貴價手機款式（點圖放大）👍

價錢平但評分最好款式小米15T Pro OnePlus 13R

OnePlus 13R ($4,699) 這款手機是高階組別中的「價格破壞者」。僅需 $4,699 的定價，卻與售價貴三倍的 iPhone 17 Pro Max 同樣獲得 4.5 分總評。其電池續航力甚至達到 46.3 小時，比 S25 Ultra 還要長 。另外，小米15T Pro ($4,999)，它全體性能與拍攝能力已直迫同廠頂流小米 15 Ultra，且機身更輕巧。

貴機主攻摺屏／發燒級攝影力

從報告中可看出，因科技不斷進步，即使是平價手機，其介面操作的流暢到、硬件性能已可與貴機一戰。而高階貴價智能手機，就主打可摺屏幕，以及發燒級攝影力，如對這些方面有要求／需要，貴價機仍有它的存在價值。

攝影愛好者推薦： Samsung S25 Ultra、Galaxy S25+、Google Pixel 10 Pro XL 及 iPhone 17 Pro Max 等旗艦型號，在低光環境下的拍攝表現更為出色，獲較高的 4.5 分 。（筆者個人分析、非消委直接推薦）



預算有限者推薦： Xiaomi 15T Pro ($4,999) 及 OnePlus 13R 也是不錯的選擇，兩者拍攝能力不倍，唯15T Pro GPU計算力有限，拍片時的「果凍現像」嚴重，而後者的變焦能力則未及頂級機皇，但兩者的主鏡頭表現也相當令人滿意。（筆者個人分析、非消委直接推薦）



兩者比較：多付一萬元，你買到了甚麼？

既然評分相同，為何要多付一萬元？OnePlus 13R 雖然在續航和基本效能上表現卓越，甚至超越部分頂級旗艦，但在「相機鏡頭的多元性」及「特殊功能」上，Samsung S25 Ultra 和 iPhone 17 Pro Max 仍有不可取代的優勢。例如 S25 Ultra 配備 2 億像素主鏡頭及內置手寫筆 ，而 iPhone 17 Pro Max 則擁有強大的影片拍攝生態。

S25 Ultra 配備 2 億像素主鏡頭及內置手寫筆 ， iPhone 17 Pro Max 則擁有強大的影片拍攝生態。

摺疊屏幕手機表現如何？是時候買了嗎？

報告中測試了 5 款摺疊式型號，其中 Samsung Galaxy Z Fold7 ($17,698) 及 Google Pixel 10 Pro Fold ($14,399) 均獲 4.5 分好評 。在耐用度方面，經過 3 萬次摺疊測試後並無異常，但消費者需留意摺疊機的主屏幕防刮花能力普遍較弱 。

資料來源：消費者委員會