消委會公開2025年12月最新41款「5G平貴手機測試報告」，細心分析了各款手機之拍照／攝錄／續航力／充電速度／防撞／防水性能。41款測試樣本定價由2千元至一萬七千多元不等，難以幫助預算不多的用家選購手機。

本文將15款定價$4,500以下平價機款獨立評比，在這個價位段，消費者的核心訴求是「抵玩」，即使是 $3,000 以下的手機，也有多款獲得了與萬元旗艦相同的 4.5 分總評，另提供攝影／電池續航力／防撞各方面的推薦機款。



評分最高之$4,500下款式｜Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (3a) Pro ($3,999) 作為本組別中價格較高的型號，Nothing Phone (3a) Pro 在各方面表現均衡，獲得 4.5 分。它的獨特設計和良好的操作體驗是其賣點。

全評測真正性價比之王｜Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G ($2,499) 這款手機絕對是本次測試的「性價比之王」。僅需 $2,499，就獲得了 4.5 分 的頂級評分（今次評測，41款樣本沒一款取得5分滿分）。雖然3個影相／拍片項目的分數不如Nothing Phone(3) Pro，但考慮到它配備了 2 億像素主鏡頭，電池充滿後可用時間達 36.1 小時；又便宜了 $1,500，單計性價比的確最高。

哪款手機續航力最長？Oppo A5 Pro 5G

令人意外的是，部分平價手機的電池續航力表現甚至優於旗艦機。例如 Oppo A5 Pro 5G ($1,999)，雖然總評分為 3.5 分，但其充滿電後可用時間長達 46.1 小時，非常適合對手機功能要求不高、但極重視電量的長者或工作需要長時間待機的用戶 。

最耐用款款式？Motorola edge 60 Pro

在耐跌撞測試中，Motorola edge 60 pro ($2,899)表現出色，機身幾乎無損 。相反，部分型號如 Samsung Galaxy A17 5G ($1,598) 在測試中表現較遜色，總評分僅得 3 分 。如你屬於較常弄跌手機，或工作需要更耐用手機的消費者，可以考慮它。

軟件支援最強｜三星 Galaxy A56

有些用家會選購外國品牌，以取得更安定的軟件硬新及生態圈支援，可考慮同樣獲得最高 4.5 分評級的 Samsung Galaxy A56 5G ($3,698)。

資料來源：消費者委員會