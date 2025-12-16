AWS re:Invent 2025焦點｜從雲端到本地開啟企業AI工業化新時代

在全球企業加速導入生成式 AI 的浪潮下，AWS 正以全新概念重新定義人工智能基礎設施的未來。今年於 AWS re:Invent 2025 峰會上，Amazon Web Services（AWS）正式推出革新方案「AWS AI Factories」——一項能在企業自有資料中心快速部署、並同時滿足資料主權（Sovereign AI）與安全合規要求的 AI 專屬基礎架構。



這項方案意圖將「AI 工業化」落實到企業現場，讓每個組織都能以雲端級水準訓練、運行與管理 AI 模型，實現安全、自主與創新的全面平衡。

「你提供機房，我們打造雲端」 一站式 AI 基礎建設

AWS AI Factories 的理念，源自企業對高運算力與合規控制的雙重需求。企業只需提供機房與電力資源，AWS 便能在該環境內部署專屬、全受管、完整隔離的 AI 運算設施，將 AWS 雲端的核心技術「下放」至企業內部。

這些 AI 工廠採用與 AWS 全球基礎建設相同的技術標準，整合 Amazon EC2、Bedrock 與 SageMaker，支援多元型態的 AI 任務：從模型訓練、推論到產線部署，皆可在本地完成。

AWS 指出：「你提供資料中心與能源，我們將 AI 雲端帶到你身邊。」這種可在數週內部署、零維運負擔的架構，意味著企業可在短時間內擁有媲美超級電腦的 AI 開發環境。

主權與安全並重 實現真正「可控的 AI」

在 AI 世代中，數據安全與法規合規成為企業採用 AI 時的關鍵條件。AWS AI Factories 專為主權 AI 而設，確保所有資料與模型訓練均在客戶所屬地理區域內進行，滿足政府與監管機構對資料存取、處理及保存的嚴格要求。

平台更內建 Nitro System 安全基礎架構，以硬體級加密與韌體隔離確保任何人——包括 AWS 自身——皆無法進入客戶的 AI 工作負載環境。換言之，AI Factories 不僅讓企業擁有自主的 AI 運行權，更建立起防禦性極高的計算堡壘，是未來金融、醫療及政府導入 AI 的關鍵基石。

超算等級性能 AI 工廠的強勁引擎

AWS AI Factories 是建構在最先進運算晶片及網絡架構之上。其核心由最新的 Trainium2、Trainium3 加速晶片與 NVIDIA B200、GB200 GPU 組成，可用於最龐大的 Frontier 模型訓練任務。工廠透過 Elastic Fabric Adapter（EFA）技術組成 Petabit 級互聯網絡，使上千顆 GPU 可協同運作，達成數百 Exaflops 級別的 AI 運算能量。為滿足大規模訓練的存取速度需求，AI Factories 採用 Amazon FSx for Lustre與 Amazon S3 Express One Zone 的高速儲存環境，可達數百 GB/s 吞吐量與百萬級 IOPS，大幅縮短 AI 模型訓練、推論與部署時間。

以雲端智慧作底層 推動企業自主創新

在 AWS AI Factories 內，企業可運用 Amazon Bedrock 的基礎模型，並整合 SageMaker 進行客製化模型訓練。這使企業可以靈活建立與部署自家 AI 應用，同時保障專有資料安全。此外，AWS AI Factories 支援既有硬體投資，企業可利用自有 GPU 資源或電力供應，融合 AWS AI 工廠架構，逐步擴建成具全球可擴展性的 AI 生產體系。

AWS 表示，這讓企業「能在專屬環境中維持安全控制，又能綜合雲端創新力，將 AI 投入真正的產業實作之中。」

香港啟動：AI 工廠 × Agentic AI 開發者聚會

香港在科技創新與金融科技領域具成熟基礎，AWS 看好香港在主權 AI 應用與跨領域開發方面的潛力。

12 月 22 日，AWS 將舉辦「AWS re:Invent 2025 Recap：AI Agent Factory Developer Gathering」，邀請 AWS 特選客戶與開發者共同探索 AI Factories 在本地企業中的實踐。

活動將回顧 re:Invent 2025 的焦點發表，包括 AWS Agentic AI Factory、Kiro IDE、Bedrock AgentCore 等技術更新，並分享如何運用 AI 工廠基礎設施，助力開發者更高效地構建 AI Agents，提升營運自動化與開發生產力。

這場聚會不僅是技術分享，更是開放社群交流的平台，讓本地企業在全球 AI 浪潮中找到定位與突破口。

展望：AI Factories 引領 AI 工業革命

AI Factories 的出現，代表 AI 不再只是雲端的一項應用服務，而是一套企業可以「擁有、控制與運營」的生產系統。AWS 透過將近二十年的雲端技術積累，讓每個企業都能在安全主權的基礎上進行 AI 模型開發與部署，開啟人工智能的工業化時代。

AWS ：「AI Factories 是我們將創新直接送達客戶手中的方式，讓 AI 成為每個產業的核心動力。」

活動資訊

活動名稱：AWS re:Invent 2025 Recap：AI Agent Factory Developer Gathering

日期：2025年12月22日（星期一）

地點：銅鑼灣 Tower 535 , 20樓

對象：AWS 商務客戶（報名需經審批）

名額：限額 50 位

活動內容：re:Invent 精華重溫、AWS AI Factories 與 Agentic AI 應用

報名方式：請登入 AWS 活動網站填表申請（名額有限）

