傳Apple正研發iPhone Fold、AirTag 2等數十款硬件　新機規格曝光

最新流出的 Apple 內部資料，罕有地揭示了未來兩至三年極為龐大的硬件藍圖。綜合外媒披露，一部仍在原型階段、運行早期版本系統的 Apple 測試機近日意外流入市場，當中包含大量未公開產品的代號與相關資訊，涵蓋 iPhone、Mac、iPad、穿戴裝置、智能家居，甚至包括摺疊手機與 AI 智能眼鏡。



消息指出，相關資料來自一部運行早期系統的 Apple 原型裝置，該系統版本仍沿用內部舊命名方式，時間點早於公開測試版推出。系統內殘留大量未清理的設備代號，讓外界得以首次一次過窺見 Apple 尚在開發、但未對外公開的硬件清單。

值得留意的是，這些代號並非憑空出現，不少早已在過往分析師或意外更新中零星曝光，今次則是首次被系統性整合，間接證實多款產品確實已進入實際研發或測試階段，而非僅停留在概念層面。

以下為系統內出現、尚未發佈的部分硬件產品代號整理：

定位與家居產品

・AirTag 2（B589）

・第二代 Apple Studio Display（J427 / J527）

・新款 Apple TV（J355）

・桌面型機械人裝置（J595）

・HomePod mini 2（B525）



iPad 系列

・iPad 第 12 代（Wi-Fi／流動網絡版本）

・M4 iPad Air（11 吋及 13 吋，多個網絡版本）



iPhone 系列

・iPhone 17e

・iPhone Air 2

・iPhone 18 Pro

・iPhone 18 Pro Max

・摺疊式 iPhone（iPhone Fold）



Mac 電腦

・入門級 MacBook（A18 Pro 晶片）

・M5 Pro／Max MacBook Pro

・M5 MacBook Air

・M5 Mac Studio

・M5 Mac mini

・M6 世代 MacBook Pro



穿戴與空間運算裝置

・Vision Air（較輕及較便宜版本）

・AI 智能眼鏡（Meta Ray-Ban 類型）

・Apple Watch Series 12

・Apple Watch Ultra 4



+ 1

iPhone Fold 關鍵規格流出

在眾多產品之中，最受關注的無疑是 Apple 首款摺疊手機。根據最新供應鏈與爆料者資料，這款暫稱為 iPhone Fold 的新機，將採用書本式摺疊結構，定位明顯與現時主流 Android 摺疊旗艦正面競爭。

網傳iPhone Fold將搭載業界首款2400萬像素屏下攝像頭（iPhoneMania_jp）

消息指出，Apple 並未急於追求過度前衛的技術，而是選擇較成熟、穩定的方案。例如在生物認證方面，iPhone Fold 將改用側邊指紋辨識，放棄 Face ID，亦未採用屏下指紋，反映 Apple 對摺疊結構下可靠性的取態相當保守。

+ 3

螢幕配置方面，主螢幕尺寸約為 7.58 吋，並採用屏下前鏡頭設計，外側副螢幕則約 5.25 吋，保留開孔鏡頭，兼顧實用性與顯示完整度。相機方面則為雙鏡頭配置，其中至少一個達到 4,800 萬像素。