中環 Sanrio Gift Gate 全新三千呎五層高旗艦店｜男生有Gundam Base、女生都有朝聖地：中環3000呎5層高Sanrio Gift Gate！最近身邊男人個個都好興奮，嘈著要去啟德 Gundam Base 香港店朝聖，喜歡Sanrio 卡通角色的朋友，我們不用再羨慕了！位於中環威靈頓街，全新樓高五層、佔地足足3000呎的超夢幻Sanrio Gift Gate旗艦店開幕！除了三麗歐角色，還有多個日本知名玩具品牌進駐，還己預留空間搞限定活動！馬上來看看有什麼必買必拍亮點！



中環Sanrio Gift Gate有什麼獨家打卡位和全新設計概念？

一踏入這棟大樓，最吸睛的絕對是G/F至1/F的Sanrio Gift Gate常駐店 。這次新店由日本設計師親自操刀，以「蘋果」為靈感，門口更有標誌性的「五個蘋果高度」Hello Kitty迎接大家，可愛程度爆燈 ！店內就像一個夢幻世界，齊集了Hello Kitty、My Melody、Kuromi（可羅米）、Cinnamoroll（玉桂狗）及Pompompurin（布甸狗）等人氣角色 。櫥窗即將裝上的大型透明LED屏幕，更能帶大家進入Sanrio的歡樂世界，絕對是粉絲們的首選打卡地標 。

除了Sanrio角色，樓上還有什麼期間限定的驚喜店舖？

二樓是麵包超人（Anpanman）的世界，不僅有「麵包超人照相館」，指定日子還有專業攝影服務 。

三樓則是全港首間nanoblock限定店，那裡有一隻由微型積木砌成的巨型比卡超，還有首次亮相的大型Hello Kitty積木作品，非常壯觀 。

四樓是日本動漫玩具品牌Megahouse專區，開幕期間以「動漫角色化身可愛貓咪」的Mega Cat Project產品為主題，有NARUTO忍者貓，貓奴必去 。

最後五樓還有GASHAPON BANDAI扭蛋區，扭蛋款式多、男女老幼都能盡情尋寶 。

中環 Sanrio Gift Gate & C.T. A. by GOK SIK

地點：香港中環威靈頓街30號

營業時間：早上11時至晚上9時