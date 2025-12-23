Google Chrome 瀏覽器 幾乎已成為Windows電腦的預設選擇。然而，瀏覽器使用人數多，是否就代表私隱與安全表現同樣出色？最新一份國際研究報告卻給出令人意外的答案：Chrome 在私隱風險評比中名列後段。



這份研究由數據公司 Digitain 於 2025 年 12 月發布，針對市面主流瀏覽器進行全面私隱與安全測試，從追蹤阻擋能力、反指紋識別、連線與導覽安全等多個層面進行評分，結果顯示，瀏覽器的受歡迎程度，與私隱保障能力之間，並不存在必然關係。

評分標準揭示看不見的風險

研究團隊並非單純比較是否支援 HTTPS 或有沒有無痕模式，而是深入檢視瀏覽器在背景層面如何處理用戶數據，包括是否有效阻止跨網站追蹤、會否限制第三方 Cookie、能否避免裝置指紋被建立，以及對加密連線的處理方式。最終得出的私隱風險分數以 100 分為滿分，分數越高，代表潛在風險越大。

十大瀏覽器私隱風險排名（分數愈高愈不安全）

ChatGPT Atlas：99

Google Chrome：76

Vivaldi：75

Microsoft Edge：63

Opera：58

Ungoogled Chromium：55

Mozilla Firefox：50

Apple Safari：49

DuckDuckGo Browser：44

Tor Browser：40



AI 瀏覽器成最大隱憂

報告中最受關注的一點，是多款新興 AI 瀏覽器的表現遠低於傳統瀏覽器。其中，由 OpenAI 推出的 ChatGPT Atlas 被評為私隱風險最高的瀏覽器，幾乎在所有測試項目中都未能通過，包括最基本的狀態分區（state partitioning）測試。

研究指出，這類 AI 瀏覽器的核心運作模式，本身就依賴大量數據收集與分析，若在架構設計上未有優先考慮私隱保護，便容易出現功能便利但風險極高的情況。對一般用戶而言，AI 瀏覽器帶來的即時摘要、對話搜尋或自動分析功能固然吸引，但背後涉及的數據流向，卻往往不夠透明。

AI瀏覽器ChatGPT Atlas介紹：

Chrome 排名靠後

至於全球市佔率最高的 Google Chrome，在這次評比中排名第二差，私隱風險分數高達 76。研究認為，Chrome 在追蹤阻擋與反指紋識別方面表現相對保守，加上其商業模式與廣告生態高度相關，令其在私隱防護策略上，難以做到徹底限制追蹤。

Apple Safari 穩定發揮

相較之下，Apple Safari 在今次排名中位列前段，私隱風險分數為 49，成功打入前三名。研究指出，Safari 近年在智慧追蹤防護（ITP）方面持續強化，預設即限制跨站追蹤，同時大幅降低第三方 Cookie 的有效性。

小眾瀏覽器反而更重視私隱

值得留意的是，DuckDuckGo 與 Tor Browser 的表現明顯優於主流瀏覽器。尤其是 Tor，雖然使用門檻較高、速度較慢，但其設計本身就是為匿名與反追蹤而生，自然在私隱評比中名列前茅。