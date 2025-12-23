華為nova 15系列來襲！Ultra版前置5X變焦　前後鏡頭都能變焦？

在近日，華為帶來了新機nova 15系列！沒什麼意外的話，這應該也是華為今年最後一場手機發布會。首先一上來，就直入nova 15 Ultra最具亮點的外觀......



這次nova 15 Ultra採用了辨識度拉滿的橫向「曜目雙星」模組+「光弦律動」立體條紋後蓋設計；

nova招牌的底部「星耀標」輔以白、綠、紫、黑四色......你們覺得這次nova 15 Ultra的外觀怎麼樣？

這款機型的外觀筆者更推薦大家到時候去線下門店現場看下。實際看着會比圖片上的質感要好。

得益於全新的「星耀架構」加持......覆蓋的崑崙玻璃、金屬中框、錦纖背板不僅讓整機抗摔、抗衝擊能力大幅提升！

還讓nova 15 Ultra能在6.8mm的超薄機身內塞進6500mAh電池。再給到100W有線閃充跟50W無線閃充......感覺誠意滿滿。

華為還在nova 15 Ultra上首發前後雙紅楓影像！5000萬像素1/2.5''大底前置鏡頭，有全像素對焦就算了，還支持0.8X-5X變焦......

能變焦也就算了，還塞了顆150萬多光譜紅楓原色鏡頭。這前置鏡頭，都要比1000人民幣內機型的後置鏡頭還要強。

後置這邊華為同樣大手筆，在nova 15 Ultra上首發全5000萬像素全RYYB紅楓影像！

5000萬像素RYYB可變光圈（F1.4-F4.0）OIS主攝、5000萬像素RYYB 3.7X潛望長焦、5000萬像素RYYB118°超廣角（2.5cm微距）跟150萬多光譜紅楓原色鏡頭。

更利於小姐姐夜間人像出片的多焦段自適應雙閃光燈，華為也加了進來。

還有Pura跟Mate系列上的個性色卡跟舞台模式也都有（全系支持）。筆者覺得比較有意思的，是下面這兩個功能......

一個是能手把手幫助我們構圖的AI輔助構圖功能。

一個是這個AI沾色功能。



看到你覺得人家調色好的照片，直接AI沾一下就能用到自己的照片來。

大家最感興趣的晶片這塊，nova15 Ultra搭載了麒麟9010S！配合HarmonyOS 6優化，相比上代的nova14 Ultra整機性能提升18%。

慣例通信部分......

上有天通衛星通信（Ultra全版本支持）跟北斗衛星消息（全系支持），下有5A速度、星閃音頻、搶票引擎。

全系還支持北斗衛星天氣查詢。其它配置的話......

nova 15 Ultra還搭載了一塊6.84吋1.5K 120Hz LTPO 2.5D直屏，給到立體聲雙揚、雙向通話降噪、IP69+IP68、紅外線、NFC、雙頻GPS+四頻北斗等外圍。

價格如下（人民幣，下同）：

256GB 4199元。（崑崙玻璃）

512GB 4499元。（崑崙玻璃）

1TB 4999元。（玄武鋼化崑崙玻璃）



nova 15 Ultra算下來能做到3字開頭起的價格。

緊接着nova 15 Pro這邊，整體外觀設計跟15 Ultra差別不大......

同樣是鋁合金中框+崑崙玻璃「星耀架構」；同樣的6.84吋屏幕、同樣的6500mAh跟100W有線閃充（6.9mm機身，沒無線充）、同樣的麒麟9010S晶片跟外圍......

就連前後雙紅楓影像，nova 15 Pro也都有。不過後置硬件這部分，跟Ultra還是有不同的！

5000萬像素RYYB OIS主攝（F/1.8固定光圈）、1200萬像素RYYB 3X OIS人像長焦、1300萬像素RYYB超廣角（2.5cm微距）跟150萬多光譜紅楓原色鏡頭......

Ultra版本的多焦段自適應雙閃光燈，Pro版也是沒有的。

價格如下：

256GB 3499元。

256GB 3599元。（崑崙玻璃）

512GB 3899元。（崑崙玻璃）



最後nova 15標準版，華為可以說是直接一筆帶過了......

跟上代nova 14幾乎相近的設計、正面6.7吋1080P 120Hz直屏、6000mAh電池和100W有線閃充；

沒有前紅楓影像的5000萬像素前置，有紅楓影像的5000萬像素後置主攝+1200萬像素RYYB 3X OIS人像長焦跟150萬多光譜紅楓。就是沒有超廣角？

然後麒麟8020晶片配合HarmonyOS 6，整體性能相比上代nova 14標準版有着62%的提升！

AI隔空手勢、AI隔空傳送、AI智感支付等之前旗艦才有的炫酷功能......終於也下放給nova標準版。

最後再給到IP65、雙向北斗衛星消息、紅外、NFC、雙頻GPS+三頻北斗等外圍...

價格的話：

256GB 2699元。

512GB 2999元。



筆者比較想吐槽的是：nova 15全系都是側邊實體指紋解鎖、15 Pro是金屬中框但是塑料後蓋、15沒超廣角還是塑料中框塑料後蓋......

但外圍跟配置上這次Ultra給得算是可以了（跟華為自家機型比），Pro也還行，標準版作為Harmony 6的入門體驗機型8020也足夠流暢而且還有紅楓影像。

以上就是nova 15系列手機的全部介紹。

