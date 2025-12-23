小米官宣吳彥祖任影像體驗官　17Ultra迄今最薄　首發徠卡2億像素

近日，小米手機宣佈，演員吳彥祖成為小米手機影像體驗官。同時，小米還公布了由小米17 Ultra紅毯運鏡模式拍攝的吳彥祖官宣樣片。



樣片中，吳彥祖對着鏡頭比心，十分帥氣。

不少網民調侃稱：

「我的新代言官宣了，大家支持一下。」

「原來是我代言的。」

「你是吳彥祖，那我是誰。」



據了解，在小米17 Ultra官宣前夕，一組吳彥祖手持小米17 Ultra的諜照在網絡曝光。

拍攝現場還出現多台相機，吳彥祖也刻意露出手機，外界普遍認為其正在為小米17 Ultra拍攝宣傳物料。

ID設計上，小米17 Ultra後置小型化相機DECO，握持不擋手，正面為超大R角2D直屏，憑藉8.29mm纖薄機身，成為小米迄今最薄Ultra。

小米17 Ultra主攝為新一代傳感器——光影獵人1050L，這是小米與徠卡合作的全新徠卡1英寸光影大師主攝，搭載LOFIC超高動態技術。

長焦則是小米史上最強長焦——徠卡2億像素光學變焦，這是行業首個75-100mm全2億像素光學直出鏡頭，也是行業首個獲得徠卡APO光學認證的手機鏡頭。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】