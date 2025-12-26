乾衣機慳電貼士｜踏入寒冷季節，不少家庭都會經常用乾衣機，尤其是住在唐樓、細單位或無露台的住戶，更加依賴烘乾功能解決衣物難乾的問題。不過，亦有不少人發現，只要一開乾衣機，電錶轉得特別快，而且動輒要一個多小時才完成一轉乾衣，既費電又費時。



台灣電力公司早前就曾分享，乾衣機屬於高功率家電，只要稍為調整使用習慣，便有機會大幅減少耗電，同時縮短烘乾時間，效果甚至可達節省三分之二用電、乾衣時間減半以上。

不少人習慣洗完衣服便立即把全濕衣物放入乾衣機，希望一次過「搞掂」。但台電指出，這種做法正正是最耗電的一種。因為當衣物含水量高，乾衣機需要長時間維持高溫，才能把大量水分蒸發，結果不但耗電，機器亦長時間高負載運作。相反，如果先把衣物自然晾乾至半乾狀態，再放入乾衣機，烘乾效率會出現明顯差距。

以一般家庭為例，全濕衣物直接烘乾，往往需要六十分鐘甚至九十分鐘；但若衣物已先晾過一段時間，水分大幅減少，實際烘乾時間可縮短至二十分鐘至三十分鐘左右。換言之，乾衣機真正高耗電的階段被大幅壓縮，用電量自然同步下降，慳電效果非常顯著。

+ 6

另一個經常被忽略的小技巧，是在烘衣時適量加入已經乾透的毛巾。原理在於乾毛巾具備良好的吸濕能力，在烘乾過程中能協助吸走衣物表面的水氣，令熱風循環更有效率。這個方法尤其適合衣量較多、布料較厚的情況，能令衣物乾得更平均，同時縮短整體烘乾時間。當然，關鍵仍在於「適量」，若一次放入過多衣物，反而會阻礙熱風流通，得不償失。

+ 12

除了慳電與效率，安全亦是使用乾衣機時不可忽視的一環。由於乾衣機運作時溫度高、功率大，任何細小疏忽都可能引發風險。台電提醒，用戶在放入衣物前，必須檢查口袋是否殘留打火機、電池或其他易燃物品；而曾沾有食油、機油、乾洗劑或易燃清潔劑的衣物，也不適合直接放入乾衣機，以免在高溫下引發危險。

完成烘乾後，衣物亦不宜長時間堆放在機內，或大量疊放於密閉塑膠籃中。因為剛完成烘乾的衣物仍然處於高溫狀態，若散熱不良，可能出現蓄熱情況，增加起火風險。理想做法是完成後盡快取出衣物，攤開散熱，待溫度回落後再收納。