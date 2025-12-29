AV女優瀬戶環奈聖誕直播玩出禍｜這東西激烈爆發、射穿天花板
撰文：長濱睡睡
瀬戶環奈平安夜YouTube聖誕直播｜現時日本人氣最高的AV女優瀬戶環奈，將於平安夜香港時間20：00，進行聖誕YouTube直播！環奈穿上聖誕女郎cosplay衫跟fans一同過聖誕前夕，更在鏡頭前一邊讀網民留言、一邊食聖誕大餐。期間發生一件意外，某東西竟失控、射穿天花板！
原來瀬戶環奈想跟fans一同開香檳，慶祝其YouTube頻道達10萬人訂閱。環奈疑前在開瓶前時手法太激烈，瓶口木塞激射，打穿了直播室的假天花，環奈自己也失控狂笑。
直播完結後仍可重看，如無法播放，可點擊此連結直接在YouTube平台收看：平安夜瀬戶環奈聖誕直播連結
河北彩伽早前來港與SixToys合辦fans見面會，正是以聖誕衣裝為主題
素海霖/繪麗奈今年似乎未有公開新的聖誕相集，來看去年的。
石川澪勁Cute聖誕鹿
三上悠亞聖誕派禮物☃️❄️👶🧑🎄🔔🦌🎄🌟
三上悠亞雖已退出AV界，但一年一度聖誕節，影相還是派很大福利。
三上IG、Twitter還有很多聖誕節美圖，雖然不是今年的，但一看無妨吧。
七澤米亞精選聖誕裝
