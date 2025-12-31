遊日必搶Apple新年福袋 買iPhone送限量達摩AirTag+回贈3.8萬日圓

遊日必搶Apple新年福袋，買iPhone送限量達摩AirTag+回贈4萬日圓｜不少港人放新年長假前往日本時，不單搶購百貨公司福袋外，果迷絕對不能錯過一年一度的重頭戲——日本 Apple Store 的新年優惠活動。Apple 日本官方已正式公佈 2026 年的活動詳情，將於 1 月 2 日至 1 月 5 日舉行。今年的優惠力度依然強勁，除了購買指定產品可獲得高額 Apple Gift Card 外，最令人引頸以待的，莫過於極具收藏價值的限量版「達摩」AirTag。



日本 Apple 的「初売り」全年極少數提供直接回贈的官方活動。2026 年的活動期由 1 月 2 日延續至 1 月 5 日，為期四天。活動適用於日本 Apple Store 直營店、Apple Online Store 以及 Apple Store App。對於身處日本的旅客而言，親臨直營店（如銀座、表參道、澀谷等旗艦店）不僅能感受濃厚的新年氣氛，更有機會即時拿走限量贈品。

果迷必搶：限量 65,000 個「達摩 AirTag」

每年的生肖或限定圖案 AirTag 都是 Apple 新年活動的焦點。為了迎接 2026 年，Apple 特別推出了刻有日本傳統吉祥物「達磨」（Daruma）圖案的特別版 AirTag。達磨在日本文化中象徵著百折不撓、開運必勝，作為新年禮物意頭極佳。

（網上圖片）

如何獲取達摩 AirTag？

要入手這款「只送不賣」的稀有配件，消費者必需購買指定的 iPhone 型號。根據官方條款，首 65,000 名購買以下機型的顧客，將可免費獲贈一個達摩 AirTag：

iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16e



值得注意的是「先到先得」機制。考慮到往年「兔年」及「龍年」AirTag 在活動首日或次日便被搶購一空，有意入手建議在 1 月 2 日活動開始當天儘早前往門市或在網上鎖定訂單。此外，購買上述 iPhone 除了獲得 AirTag 外，還能同時享有 Apple Gift Card 的回贈，實行「財物兼收」。

日本Apple Store實體店已經有今年「初売り」活動裝置

換機最佳時機：最高回贈 38,000 日圓

除了限量贈品，實質的金錢回饋同樣吸引。凡購買符合資格的 Mac、iPad、Apple Watch 或 AirPods 等產品，即可獲得面額不等的 Apple Gift Card。這些禮品卡可用於日後購買 Apple 產品、應用程式、訂閱 iCloud+ 或 Apple Music 等服務。今年的最高回贈額達 38,000 日圓（約合港幣 1,900 元），主要集中在 Mac 系列產品。