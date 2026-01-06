Macbook Air咁薄都防彈？士兵帶上戰場救回一命　中彈後仍可使用

Macbook Air救回一命｜MacBook Air 給人的印象都是「輕、薄、靜」，是咖啡店、辦公室與大學校園的常客，誰也不會把它和「戰場」或「防彈」這類字眼聯想在一起。不過，近日一名烏克蘭前線士兵的親身經歷，卻徹底顛覆了大眾對這部超薄手提電腦的想像，他隨身攜帶的一部 M1 MacBook Air，在戰鬥中竟然成功擋子彈，關鍵一刻救了他一命。



戰場上的意外救星

分享事件的士兵隸屬烏克蘭亞速旅，他表示在一次行動中遭遇猛烈攻擊，爆炸產生的砲彈碎片高速飛來，正好擊中他背包中的 MacBook Air。從事後公開的畫面可見，電腦外殼出現明顯凹陷，金屬機身被撞擊得變形，螢幕亦有破裂痕跡，顯示當下衝擊力絕非輕微。

然而，最令人難以置信的是，這部「中彈」的 MacBook Air 並未完全報銷。士兵事後將MacBook Air取出，接上電源後仍能正常開機，macOS 系統順利運行，只是螢幕顯示出現局部異常。

薄鋁合金為何能擋下致命傷害？

MacBook Air 明明以纖薄見稱，厚度與重量遠不及專業防護裝備，究竟為何能在關鍵時刻發揮作用？M1 MacBook Air 採用整塊鋁合金一體成型機身，結構緊密，金屬強度高。在遭受高速碎片撞擊時，機身變形的過程，實際上吸收了大量動能，降低了碎片穿透背包後直接命中人體的殺傷力。再加上手提電腦本身包含多層結構，例如螢幕玻璃、主機板、電池模組等，層層疊加下，進一步削弱了衝擊。

擋子彈事件其實早有前例

事實上，這並非Apple產品首次在極端環境下「救人一命」。早在數月前，就有一名中國男子在巴西聖保羅公幹期間遭遇持槍搶劫，背包內的 MacBook 成為子彈的阻隔物，讓他避過致命傷害。再往前推，2022 年亦曾流傳一張照片，顯示一部 iPhone 成功擋下子彈，救回一名烏克蘭士兵的性命。