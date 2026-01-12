iPhone儲存空間已滿勿忽視！無視警告恐無限重啟 5招自救教學｜【iPhone儲存空間已滿無法開機自救教學】記者每到大時大節過後，常常都會收到朋友的求救，指自己的 iPhone 忽然不斷熄機重啟（亦即是「閃退」）、不斷出現「白蘋果」畫面，完全用唔到機！大家是否也在聖誕節及新年用 iPhone 拍了很多相片／影片，儲存空間就快爆滿但又沒有清機呢？



如何避免 iPhone 因儲存空間已滿無法開機？

Apple：改變壞習慣，別到危急時才清理儲存空間！

問題成因是平時沒有理會系統的「iPhone 儲存空間已滿」警告，點擊了「稍後再說」，並沒有立即刪圖刪片清空容量！拿去修理不單花錢，更可能失去手機內珍貴的對話紀錄和相片！這個壞習慣必須改變！

如何才能避免問題發生？如果事情已發生，又如何自救呢？

其實，不清機的 iPhone 用家比想像中更多，蘋果客服亦曾多次正式作出回應：「建議 iPhone 長期保留至少 10% 的可用空間，當手機存儲空間佔用過高、幾乎沒有剩餘空間時，系統就可能無法正常運行，出現無法開機、啟動失敗的狀況，建議用戶如看到提醒警告時，就要立即清理手機存儲空間。」

iPhone爆容量？系統垃圾一步即清｜超300GB垃圾清理教學2026

如何檢查iPhone容量？5招清出儲存空間

要知道 iPhone 容量是否即將爆滿，可進入「設定」>「一般」>「iPhone 儲存空間」，如發現畫面頂部那條七彩的「能量棒」即將爆滿，即表示你是時候要清機！以下有5個建議：

1）刪除不常用 App｜在「iPhone 儲存空間」介面內向下拉，看看自己裝了甚麼 App，將不常用的 App 直接刪除。

1）向下拉看看自己裝了甚麼app，將不常用的app直接刪除

2）清理瀏覽器暫存｜清空最常用的系統垃圾，比如 Safari／Chrome 等瀏覽器的暫存資料 (Cache)。

2）清空最常用的系統垃圾，比如Safari／Chrome等瀏覽器的暫存資料

3）備份並移除舊媒體｜將舊片舊相 Backup 抄走（如抄至電腦或外置硬碟），再於手機內刪圖刪片釋放空間。

3）將舊片舊相backup抄走，再刪圖刪片空間內存

4）清理通訊軟體快取 有時 WhatsApp / LINE 等即時通訊 App，都積存了很多不必要的媒體檔及暫存，佔據大量容量。可以各自進入 App 內的設定進行清理。

4）有時Whatsapp/LINE等即時通訊app，都有很多不必要的內置、佔據大量容量。可以各自進入app內清理。

4）有時Whatsapp/LINE等即時通訊app，都有很多不必要的內置、佔據大量容量。可以各自進入app內清理。

5）管理串流音樂下載 如你有使用 Spotify、Apple Music 等串流音樂 App，可以看看是否下載了太多樂曲（雖然離線聽歌很方便，但若空間不足就應選擇性刪歌）。

如你有使用Spotify、Apple Music等串流音樂app，可以看看是否已下載了太多樂曲

如已經出現頻繁閃退問題、第一時間這樣做！！

記者其實非常建議別省那點錢，平常就付費買 iCloud 空間串流 Backup 重要資料，但如果你沒有這樣做，手機又因存儲空間不足頻繁閃退，應如何應急呢？

記者其實非常建議別省那點錢，平常就付費買 iCloud 空間串流 Backup 重要資料

若閃退情況剛開始出現，幸好 iPhone 仍可勉強進入系統時，應立即連接電腦進行完整備份；等重要資料已在電腦留底，即馬上刪除手機內的數據，或恢復出廠設置。

如iPhone已無法正常操作，試試Hard Reset強制重新啟動

如果手機已進入不斷閃退的狀態，可先試試強制重新啟動 iPhone：

（1）快速按一下「音量 +」。

（2）快速按一下「音量 -」。

（3）長按「側邊電源鍵」直到出現 Apple 標誌再放開。

如iPhone已無法正常操作，試試Hard Reset強制重新啟動

如以上方法均無效．就要找 Apple 修理

若上述方法皆無法解決，閃退情況不斷出現，則建議預約 Apple 支援進行搶救。如已在保養期以外，官方維修雖然可能收費比第三方修機技師為高，但保留到資料的機會比較大，這方面就要用家自己衡量了。