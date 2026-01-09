還未買iPhone 17 Pro？先別急　10個原因最好等iPhone 18 Pro

每年新 iPhone 推出後，總會掙扎一次，到底應該即刻換機，還是再忍一年呢？來到 iPhone 17 Pro ，這個問題變得特別值得認真思考。原因很簡單，iPhone 18 Pro 很可能是一次跨級式升級，無論在晶片、相機、連線技術，變化幅度都遠大於由 16 Pro 到 17 Pro 的進化。



發布節奏大改 iPhone 18 Pro 成為主角

首先必須理解的是，Apple 的 iPhone 發布節奏正在轉變。傳 Apple 計劃由 iPhone 18 系列開始，採用兩階段發布策略。換言之，2026 年 9 月的主角只會是 iPhone 18 Pro、18 Pro Max 以及有可能推出的摺疊版 iPhone Fold，而標準版 iPhone 18 及 18e 則延後至 2027 年春季。

機身新細節設計

從外觀來看，iPhone 18 Pro 會大致沿用 iPhone 17 Pro 的三鏡頭平台式背部設計，尺寸亦維持 6.3 吋與 6.9 吋兩款。不過，《Bloomberg》記者 Mark Gurman 指出，Apple 已重新設計背玻璃的製程，目標是消除 17 Pro 上被批評的雙色背蓋問題，讓陶瓷玻璃與金屬邊框的色差更不明顯，整體觀感更一致。

此外，有消息指 iPhone 18 Pro Max 機身會略為加厚，重量或達約 243 克。Mark Gurman 及郭明錤均認為，加厚的最合理原因是為了容納更大電池，意味續航力將有實質提升。

動態島進一步縮細

動態島自 iPhone 14 Pro 推出後一直存在，但去留問題始終備受關注。關於 iPhone 18 Pro，說法分歧，但方向一致就是會變得更小。《The Information》記者 Wayne Ma 指出，Apple 目標是改用左上角單孔鏡頭，大幅削弱 Dynamic Island 的存在。

A20 Pro：首款 2nm 晶片

真正拉開世代差距的，是核心晶片。多個供應鏈來源確認，iPhone 18 Pro 將搭載 A20 Pro，並首次採用台積電 2nm 製程。根據半導體產業資料，2nm 相比 3nm 可帶來約 15% 效能提升與 30% 能效改善。

自家 C2 Modem 上場 5G 更快亦更慳電

在連線方面，iPhone 18 Pro 很可能全面轉用 Apple 自研的 C2 5G Modem。Jeff Pu 在研究報告中指出，C2 是 C1 與 C1X 的進階版本，首次支援 mmWave 5G（至少在美國），同時在功耗控制上進一步改善。

這代表 Apple 正逐步擺脫 Qualcomm 依賴，未來在電池管理與訊號整合上將有更高自由度。相比之下，iPhone 17 Pro 仍使用 Qualcomm Modem，屬於最後幾代舊架構。

相機升級幅度 近年最大一次

拍攝方面，iPhone 18 Pro 的升級不只一項，而是多項疊加。

首先，來自爆料者 Jukanlosreve 的供應鏈消息指出，Samsung 正為 Apple 開發全新的三層堆疊感光元件（PD-TR-Logic），這將是 Sony 以外首次成為 iPhone 主要影像感測器供應商。此設計可提升動態範圍、降低噪點，並加快快門反應。

其次，郭明錤與微博爆料者 Digital Chat Station 均指出，iPhone 18 Pro 主鏡頭將加入可變光圈。這意味著 iPhone 首次能像 DSLR 一樣，實體調整進光量，而非依賴軟件模擬，對低光拍攝與景深控制都是質變。

衛星 5G 上網 不再只限求救

Apple 正測試非地面 5G 網絡（NTN），讓 iPhone 透過衛星獲得真正的數據連線，而非目前僅限 SOS 與簡訊。若進度順利，首批支援的裝置極可能是 iPhone 18 Pro 系列。

Camera Control 按鍵簡化 更耐用亦更實際

iPhone 17 Pro 新增的 Camera Control 按鍵，因結構複雜而維修成本高昂。微博帳號 Instant Digital 指出，Apple 將在 iPhone 18 Pro 上移除電容感應層，只保留壓力感應，在不影響功能下，提升耐用度並降低故障率。

全新配色測試中 Pro 系列或首見酒紅色

最後，在外觀風格上，Apple 正測試酒紅、啡色及紫色三款 Pro 級新色。當中酒紅色尤其矚目，因為 Pro 系列從未推出過真正的紅色系版本。

資料來源：macrumors