Celestion Hometainer 6 無線音箱：專業級音質與娛樂功能的完美結合｜就算不是搖滾樂迷，應該都有聽過 Marshall 喇叭吧？而這個頂級結他擴音機的成功背後，其發聲喇叭單元（Driver）都是出自英國101年老品牌 Celestion 。它的在2026年發表了新概念無線喇叭：Celestion Hometainer 6 聽歌唱K無線音箱，連一般樂迷都同樣合用。



Celestion 近年落力打造與一般用家零距離的「入屋產品」，旗下子品牌 C-MUSIC 推出Celestion Hometainer 無線音箱，為無線喇叭破格加入強大的卡拉 OK（唱 K）功能，最多可接駁2支咪唱K，更有DSP混音幫你tune聲；內置可更換的充電池及藍牙無線連接，方便擺設於家中不同角落、又或是在室外駁樂器玩 Busking、雙機立體聲連接開大音量搞音樂派對，應付多個不同場面。

Celestion 早前在中環舉行 Celestion Hometainer 系列分享活動。

4色靚機身融入家居

Hometainer 有2個尺寸、3種不同規格的款式，外型設計簡約而優雅，打破了傳統專業音響笨重的印象。產品提供四種極具質感的顏色選擇，包括 Cotton Grey（棉霧灰）、Burgundy（勃艮第紅）、Midnight Blue（午夜藍）及 Moss Green（青苔綠），品牌高層更表示，當中 Cotton Grey（棉霧灰）是他們特別訂製的專色，可能是市面用色最漂亮的音箱。體積最小巧的 Hometainer 6 大小適中，完美融入香港現代家居的裝修風格。

本身擁有強大舞台音響器材經驗的Celestion，特別為Hometainer 6設定一個微微向上傾的機身，據說最適合演出使用。

傳承百年的聲學

在音質配置方面，Hometainer 6 搭載了一顆 6.5 吋的低音單元（Woofer）及 1 吋音圈，配合 60W Class D 放大器，頻率響應範圍達到 55 Hz - 20 kHz，提供飽滿紮實的低頻與清晰細膩的高音。記者親身試聽，發現它的調音及單元水準極高，就算一個人深夜駁電視打機、睇Netflix，Celestion 的專業調音技術都能還原聲音的真實細節，開細細聲都依然保持強勁的低音量感，也不怕吵到家人。

一機多用：家居娛樂新定義

再來詳解 Hometainer 6 最大的賣點：娛樂性。有別於一般藍牙喇叭，它專為家庭聚會和 Busking 愛好者提供豐富的連接介面，除了支援藍牙無線連接外，還配備了 AUX 及光纖（Optical）輸入，方便連接電視或各類播放器。更令人驚喜的是其卡拉 OK 功能。Hometainer 6 支援雙麥克風輸入，並內置了專業級的混響（Reverb）與迴音（Echo）效果。更高級的大型版本Hometainer 6M，還追加USB-Audio方便連接電腦。

Celestion Hometainer 配備了 AUX 及光纖（Optical）輸入，方便連接電視或各類播放器。

用家更可透過專屬應用程式控制人聲消除（Vocal Remover）及變調（Pitch Change）功能。隨時隨地，只要駁支有線咪，客廳即刻變身私人 K 房；各種接駁／調音均可以簡單用手機app處理，方便一般入門用家。

各種接駁／調音均可以簡單用手機app處理，方便一般入門用家。

雙麥克風輸入端子，還可以用來駁結他、鍵盤等樂器，再加上其他藍牙、USB連線的音源，可經由手機app做添音，隨時可以Busking Jam歌。

Celestion Hometainer 三款產品性能對照

Celestion Hometainer 6

定價港幣 每隻$5,999（體積：255 x 232.5 x 374 mm）

提供雙麥克風輸入／藍牙5.0／AUX 音訊輸入／光纖輸入。支援 Stereo-Link 功能，可無線配對另一台 Hometainer 6 以組成左右聲道。

Celestion Hometainer 8M

定價港幣 每隻$7,999（體積：268 x 455.4 x 301.8mm）

使用 90W Class D 放大器、音量更大。提供雙麥克風輸入／藍牙5.0／AUX 音訊輸入／光纖輸入／獨家USB 音訊（USB Audio） 輸入，亦可使用Stereo-Link 功能與多一部8M組成左右聲道。

Celestion Hometainer 8P

定價港幣 每隻$4,999（體積：268 x 455.4 x 301.8mm）

它並無獨立無線/數位輸入，且不具備藍牙、光纖或混音功能，要透過實體線纜與8M串連，成為左右聲道播放系統。

香港售賣點：AVLife各分店