用家評選最雞肋手機賣點 2026　用家投票：用AI包裝等於硬件不足

智能手機發展至今，早已進入一個非常成熟的階段，每年新出的手機都已經沒有早期時換代的驚訝。處理器效能、螢幕顯示、相機表現和電池技術，每一代的進步幅度都比十年前步伐變慢。雖然現時手機的功能非常齊全，但這不等於用家妥協目前新機的功能。



科技媒體 Android Authority 在2026年發起一項投票調查，以「哪一項手機趨勢最應該在 2026 年消失」為主題。結果顯示，最多人希望消失的並非某項具體硬件設計，而是用 AI 作為掩飾，遮蓋硬件升級不足的產品策略。

此選項以約 25.97% 的得票率高踞榜首，成為用家最反感的手機賣點。這個結果本身，已清楚反映市場想法，用家不是討厭 AI，而是厭倦了把軟件包裝成「革命性升級」，卻在硬件層面原地踏步的做法。

用家對手機加 AI 不買帳？

在手機發展過程中，每一次重大換代幾乎都伴隨明確硬件突破，例如更快的處理器、更大容量電池、更優秀的鏡頭感光元件，或者螢幕技術的跨越式進化。然而近幾年，手機宣傳重心卻逐漸由硬件轉移到軟件體驗，例如即時修圖、語音摘要、圖片生成、智能翻譯、通話總結等功能。

Android Authority 的投票結果顯示，用家普遍認為這種趨勢正在本末倒置。比起生成式相片背景或自動改寫訊息內容，更多人寧願看到實實在在的規格提升，例如更大電池、更快充電速度、更多基本儲存空間，以及更穩定的系統表現。

不少科技愛好者甚至開始呼籲推出低 AI 或無 AI 手機，讓手機回歸工具本質，而非變成過度強調算法存在感。這股反思並非憑空而來，因為近年部分品牌，大力推廣 AI 功能，同時在硬件層面卻沒有出現同樣份量的突破，令不少用家產生宣傳失衡的觀感。

+ 3

專用快充線材仍然令人頭痛

緊隨其後的，是必須使用專屬充電器才能達到最高充電速度，得票率約為 17.47%。

Android Authority 的分析指出，雖然近年不少品牌開始擁抱 USB-PPS 標準，例如小米，令第三方充電器亦可支援高速充電，但市場上仍然存在部分品牌堅持專屬私有協議，其中包括 OnePlus。

對用家而言，這意味著即使家中已有多個 USB-C 快充器，只要不是原廠或指定型號，就無法發揮手機標稱的充電效能。這種限制與 USB-C 原本通用標準的理念背道而馳，也與歐盟多年來推動充電器統一化的方向相矛盾，因此成為用家強烈希望淘汰的設計思維。

鏡頭多就＝好？

排名第三的是無實際功能的相機鏡頭，得票率約為 17.09%。

這種設計在中低階 Android 手機上極為常見。部分廠商為了讓背面外觀看起來像多鏡旗艦機，刻意加入沒有成像能力的鏡頭模組，營造高規格錯覺。Android Authority 指出，多年來 Motorola、小米、realme 等品牌都曾推出類似設計的產品。

有用戶直言，與其浪費預算製作假鏡頭，不如把資源集中在一顆真正優質的主鏡頭上。預算手機本來成本空間已經有限，再加入裝飾性元件，只會壓縮真正影響拍攝品質的零件投入。

超薄手機都被質疑？

投票第四名與第五名分別是超薄手機，約 16.89% 及廉價手機更新支援期過短，約 9.41%。對不少用家而言，極致輕薄已不再是優點。過度追求薄型化往往犧牲電池容量、散熱效能與結構耐用性。