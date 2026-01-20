妹妹竟能解鎖姊姊iPhone？蘋果揭Face ID局限　教一招提高準確度

據媒體報道，近日，有網友發帖稱，自己的妹妹能夠通過面容識別解鎖其iPhone。她表示，自己與妹妹並不是雙胞胎，只是長得有些像。



而不少網友也紛紛評論，表示遇到過類似情況。一網友稱自己與父親長相相似，他在特定角度可解鎖其手機。還有網友表示弟弟偶爾也能掃開自己的手機，但從未錄入過弟弟的面容訊息。

戴上口罩後，仍能解鎖iPhone的Face ID。（unsplash@Mathieu Improvisato）

對此，蘋果官方客服回應稱，確實有用戶反饋過此類情況。人群中任意一人能夠使用面容ID解鎖他人設備的概率通常低於百萬分之一。

戴着口罩使用Face ID

但對於部分人群，這一概率會略高一些，尤其是在佩戴口罩使用面容ID時，受影響人群包括：雙胞胎、相貌相近的兄弟姐妹，以及13周歲以下的兒童（因其面部特徵可能尚未完全定型）。

戴着口罩使用Face ID時，開啟這功能便可。（Apple）

若遇到此類問題，建議刪除原有面容ID並重新設置，或關閉「戴着口罩使用Face ID」功能以提升識別準確性。

【延伸閲讀】iPhone恐被駭客控制！Google揭iOS安全漏洞 Apple促用家盡快更新（點擊連結看全文）

+ 2

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】