iPhone FaceID成日失靈？6招提升靈敏度　提高FaceID臉部辨識效率

對 iPhone 用家而言，Face ID 已成為日常生活不可或缺的一部分。由解鎖手機、使用 Apple Pay 付款、登入銀行 App，以至確認密碼與私隱設定，幾乎所有重要操作都依賴臉部辨識完成。然而，很多人都試過明明對準螢幕，Face ID 卻反應遲鈍，甚至多次失敗後要改用密碼輸入，特別是在剛睡醒、戴眼鏡、光線不足或躺在床上使用時，情況更為明顯。



其實，大部分 Face ID 不靈敏的情況，並非硬件故障，而是設定方式與使用習慣未能配合其運作原理所致。只要作出適當調整，辨識速度與成功率往往可以明顯改善。

先從最基本做起：TrueDepth 模組是否乾淨

Face ID 的核心，在於螢幕頂部的 TrueDepth 原深感測相機。這組感測器會投射紅外線點陣，再分析臉部的立體結構，如果該區域被遮擋或受污染，準確度自然會大幅下降。很多人都忽略，瀏海或動態島附近其實極易沾上油脂、指紋與化妝品殘留，尤其是通話後或放在褲袋時。只要玻璃表面透光度下降，紅外線點陣就無法準確反射回感測器，Face ID 就會開始變慢甚至失敗。

此外，部分品質較差的螢幕保護貼，特別是防窺貼或高反光塗層的玻璃貼，也可能阻擋紅外線穿透。如果你發現貼膜後 Face ID 表現明顯下降，問題往往不在手機，而是在保護貼本身。

Face ID 其實會學習，密碼輸入是訓練關鍵

很多人習慣 Face ID 一旦失敗就立即關掉螢幕重試，但這個動作反而會中斷系統的學習過程。Face ID 具備機器學習能力，當它掃描臉部失敗後彈出密碼鍵盤，如果你直接輸入正確密碼，系統便會判定剛才的臉其實是機主，然後將該次影像特徵納入模型中。這個過程等於為 iPhone 補充新的臉部樣本資料，讓系統學會在不同角度、光線或表情下辨識你。如果每次失敗都急於重來，Face ID 就失去進化機會，自然長期維持在「容易失誤」的狀態。

戴着口罩使用Face ID時，開啟這功能便可。（Apple）

建立第二組臉型資料

人的臉在不同情況下會出現巨大差異，例如剛起床時的水腫狀態、側躺時的臉型變形、素顏與濃妝、戴不同款式眼鏡，都會影響 Face ID 的比對準確度。如果你經常在某些特定情境下解鎖失敗，最有效的方法，是把那些狀態當作第二組替用外觀重新設定一次。這樣一來，系統就會同時記住兩種臉型模式，大幅提升辨識成功率。

戴上口罩後，仍能解鎖iPhone的Face ID。（unsplash@Mathieu Improvisato）

開啟口罩 Face ID，反而有助提升日常準確度

不少人以為口罩 Face ID 只是防疫期間的臨時功能，其實其運作方式對日常使用同樣有幫助。這個模式會讓系統更集中分析眼睛周圍的輪廓與深度結構，減少對整張臉的依賴。結果就是，在戴粗框眼鏡、圍巾遮擋下半臉，甚至化妝改變輪廓時，解鎖表現反而更穩定。即使你已不常戴口罩，仍然值得啟用這項功能作為 Face ID 的補強模式。

太陽眼鏡是 Face ID 的隱形敵人

部分太陽眼鏡的鏡片塗層本身具備紅外線過濾效果，尤其是偏光鏡片、抗 UV 鍍膜或深色反射塗層，往往會直接阻擋 Face ID 所使用的紅外線波長。

當系統無法看穿鏡片，自然無法判斷眼睛位置與輪廓結構，導致解鎖失敗。如果你經常戴墨鏡，可考慮在設定中關閉需要注視螢幕選項。雖然安全性會略為降低，但可換取更高解鎖成功率，對戶外用家而言實用性更高。

重設 Face ID

當所有方法都未能改善表現，重新設定 Face ID 是最有效的終極解法。但設定過程若環境不理想，反而會建立一個品質不佳的臉部模型。理想情況下，應選擇光線平均、不逆光的室內空間，手機與臉部距離約 25 至 50 公分，避免過近導致廣角變形。頭部轉動時動作要慢且完整，確保系統能掃描到臉部邊緣與下巴線條，而不是只集中在正面輪廓。