谷德昭遇HomePod半夜亂播音樂似撞鬼？教你設定解決智能喇叭失控

HomePod喇叭半夜亂播音樂谷德昭嚇壞！智能家居變鬼屋？必學這招修復｜香港著名導演及主持人谷德昭早前在facebook分享了一段令人毛骨悚然的經歷。他家中的HomePod智能喇叭，竟然在半夜時分自動播放音樂，令他不禁懷疑是否遇上了靈異事件！



（AI生成圖片）

谷德昭fb截圖

谷德昭遇到什麼靈異狀況？HomePod為何會亂播音樂？

谷德昭在fb上發文，指家中HomePod在無人觸碰的情況下，突然播放歌劇或其他音樂，令原本寧靜的夜晚變得像恐怖片場景。原來這種現象在科技界被稱為「鬼影觸控」（Ghost Touch），是因為HomePod頂部的觸控面板老化、受潮或產生靜電，導致感應器誤判有人正在觸碰面板，系統以為用戶點擊了播放、暫停或長按呼叫Siri，結果就演變成半夜「開派對」的尷尬場面，並非「拿渣嘢」作怪😂

不想拆機維修？如何透過設定解決HomePod亂播音樂問題？

記者追查事件，發現此情況並非單獨個案，面對這種硬件老化的問題，很多人以為唯一的解決方法是拆機拔掉觸控面板的排線，或者花錢送修。然而，根據YouTube頻道「傑森 非線性 Jason Nonlinear」的分享，其實有一個非常簡單的軟件設定方法，無需任何工具就能暫時屏蔽這些錯誤的觸控訊號，讓你的HomePod回復正常。

Youtube Jason Nonlinear 頻道截圖

HomePod亂播音樂？三步設定即時自救

方法是利用Apple內建的「輔助使用」功能，調整觸控的靈敏度。通過設定「按住持續時間」，過濾掉極短暫的誤觸訊號，嚴格限制必須指真正按住面板超過一定時間，系統才會作出反應。

1）開啟「家居」App：拿出你的iPhone，進入「家居」（Home）應用程式，長按那部出現問題的HomePod，然後點擊右下角的齒輪圖示進入設定頁面。

2）進入輔助使用：在設定選單中向下滑動，找到「輔助使用」（Accessibility），然後點選「觸控調節」（Touch Accommodations）。

3）調整按住時間：開啟「觸控調節」開關，接著開啟「按住持續時間」（Hold Duration）。建議先將時間設定為0.3秒至0.5秒。

設定完成後，HomePod就會忽略所有短於0.5秒的觸碰訊號。由於「鬼影觸控」通常是非常短暫的電流干擾，這個設定能有效阻隔絕大部分的誤觸，希望這招能幫助谷德昭以及所有受HomePod「鬧鬼」困擾的朋友，重拾安穩的睡眠。



谷德昭fb連結

HomePod亂播音樂｜解決方法教學影片連結