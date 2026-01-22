MSI全新Prestige 系列登場！輕薄升級Intel Core Ultra Series 3

MSI 在 CES 2026 發表全新一代 Prestige 系列，正正就是想打破舊有手提電腦的框架，讓高效能、長續航與極致便攜不再互相排斥，而是同時存在於一部手提電腦之中。因此，推出了新一代的Prestige 系列。



全新 Prestige 系列的定位非常清晰，專為經常移動、重視質感與效率的專業人士打造。無論是金融、設計、媒體、顧問或企業管理層，用戶真正需要的不是浮誇的效能數字，而是一部能夠穩定、高效、安全並且隨時可攜帶的生產力工具。

第一眼看到全新 Prestige 系列，最直觀的感受是外型設計變得更內斂，也更具高級感。機身最薄處只有 11.9mm，卻沒有因為追求輕薄而顯得單薄。全鋁合金機身配合圓潤柔和的線條，視覺上少了過往商務機常見的生硬感，多了一份精品級產品的精緻。

這種轉變對香港用家尤其有吸引力。日常攜帶手提電腦穿梭於辦公室、會議室與咖啡店之間，外觀其實同樣重要。一部看起來專業而不呆板的手提電腦，往往更能融入不同工作場景，也更符合都市工作者對品味與效率並重的追求。

同時，MSI 並沒有因為外型而犧牲耐用性。全鋁機身不但提升質感，也兼顧結構強度，讓用戶在頻繁攜帶的情況下，仍然能夠放心使用。

Intel Core Ultra Series 3 帶來的，不只是效能升級

Prestige 系列今次最大亮點之一，是全面升級至最新 Intel Core Ultra Series 3 處理器，部分型號更搭載 Intel Core Ultra X9 388H。這一代處理器不只提升傳統運算效能，更加入更完整的 AI 加速能力，讓手提電腦不再只是被動執行指令，而是能夠針對影像處理、語音辨識、內容生成與資料分析等場景提供更高效的即時運算支援。

這對現代工作模式有實際意義。無論是進行 AI 圖像修復、影片字幕生成、即時語音轉文字，甚至是企業內部資料的快速整理，都能在本機完成更多工序，減少對雲端的依賴，也提升資料私隱與安全性。

Prestige 系列的定位，正是要把這種 AI 就緒能力放進一部真正可隨身攜帶的商務電腦之中，讓用戶在任何地方都能享受高效運算體驗。

續航力可以撐到超過 30 小時

MSI 為 Prestige 系列加入高容量電池配置，在 1080p 影片播放測試情境下，部分型號能夠達到超過 30 小時的續航表現。這並不只是數字遊戲，而是意味著在實際使用中，一天長時間開會、處理文件、瀏覽資料與進行簡報，電量仍然有極大餘裕。

對香港用家而言，這種續航能力非常實用。很多人習慣帶手提電腦外出工作，但未必每個地方都容易找到插座。如果一部手提電腦可以真正做到帶出門不用帶火牛，工作節奏自然更流暢，也更符合行動辦公的核心理念。

散熱設計成為 Prestige 的隱藏亮點

輕薄機身最怕的問題，就是效能一高便過熱。MSI 在 Prestige 系列引入均熱板（Vapor Chamber）散熱系統，加上雙風扇與 Intra Flow 專利導流設計，讓處理器即使長時間高負載運作，也能保持穩定輸出。

更關鍵的是噪音控制。Prestige 系列在高效能運作時仍能維持 30 dBA 以下的超靜音表現，這對經常在會議室、圖書館或共享辦公空間工作的人來說非常重要。風扇聲不再成為干擾，工作環境自然更專注、更舒適。

商務機升級用 OLED 螢幕

Prestige 系列部分型號配備高解析度 OLED 顯示螢幕，支援最高 120Hz 更新率、可變更新率，以及 DisplayHDR True Black 認證。這不只為創作人而設，也對一般商務應用帶來實質好處。

在處理簡報、圖片、影片或報表時，OLED 的高對比度與準確色彩能讓畫面更清晰、層次更分明，長時間觀看也更舒適。對經常需要審視細節的用戶而言，這並非奢侈配置，而是實用升級。

二合一翻轉（Flip）版本

Prestige 系列亦提供 Flip 版本，支援觸控與手寫筆操作。對於需要即時標註文件、草擬構思、或進行簡報互動的用戶來說，這種使用方式比傳統鍵盤滑鼠更直覺。

在部分市場提供的 MSI Nano Pen，配合快速充電與便利收納設計，更加強了行動工作的即時性，讓手提電腦不再只是輸入工具，而是能隨時轉換為筆記本與簡報板。

899 克的 Prestige 13 AI+重新定義超便攜

Prestige 13 AI+ 是整個家族中最輕巧的一員，重量低至 899 克，卻仍然具備完整的專業效能與企業級安全防護。這對經常出差或需要長時間攜帶手提電腦的用戶來說，是極具吸引力的選擇。

