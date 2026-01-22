新年家電網購優惠｜還有不到一個月就農曆新年，不少家庭都習慣在新一年開始前為家中來一次小翻新，無論是雪櫃、電視、洗衣機﹑還是空氣清新機，都成為不少人去舊迎新的目標。不過，家電動輒幾千元起跳，當然要等優惠才入手。

網購平台電器幫 ElecBoy 推出的「新年財優惠」，以及小米香港同步啟動的「年貨節2026」。兩者一個主打家電低至三折，一個以手機與智能裝置作招徠，買家電前可以先參考以下優惠內容。



電器幫新年優惠

電器幫由即日起至二月二十二日，分成三個階段推出優惠，只要網購滿$1,000，輸入優惠碼「CNY68」就可以即時再減 $68！

電器幫新年優惠

同一時間，電器幫亦推出預售活動。只需先付$100訂金，就可以預先鎖定指定人氣產品的最低價，等到正式開賣時再補回尾數，對於想搶熱門型號，又怕一開賣就售罄的人來說，確實是一個相當吸引。

+ 1

門市低至三折優惠

同時，電器幫也推出門市優惠，挑選四大類別產品，包括：全場家電、廚房好幫手、美容神器、視聽娛樂產品，以低至3折發售。

小米年貨節優惠

相比起電器幫主打家電平台定位，小米的年貨節則更偏向手機。今年年貨節2026由即日至二月一日進行，覆蓋小米之家門市、官網及多個零售渠道。

在優惠期間買Xiaomi手機即送Xiaomi 手環 9 Active﹑Redmi Buds 6 Play和HODA 晶石防摔殼 或 Xiaomi 保溫杯口袋版；買Xiaomi 平板即送贈送懸浮鍵盤；買REDMI平板即送保護殼。