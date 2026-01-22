AirPods Pro 3高階版今年將推出！加入紅外線鏡頭支援手勢操作

撰文：陳錦洪
出版：更新：

由 2022 年推出的 AirPods Pro 2，到 2023 年只作出 USB-C 充電盒的小改動，再到 2025 年登場的 AirPods Pro 3，AirPods Pro 系列的更新都比較慢。然而，分析師郭明錤提出，Apple 計劃於 2026 年再推出一款全新 AirPods Pro 產品，並形容其硬件升級幅度相當顯著，更可說是 Pro 3的升級版。

內地爆料者「Instant Digital」補充了更關鍵的一點，這並非新一代 AirPods Pro 4，而是一款定位更高階、售價更高的 AirPods Pro 3 升級版本，會與現有的 AirPods Pro 3 同時在市場上銷售。換言之，Apple 正準備把原本單一定位的 AirPods Pro 系列，拆分成標準版與高階版兩條產品線。

在 AirPods Pro 與 AirPods Max 之間加一個新層級？

AirPods Pro 3 定價為 $1,849，而 AirPods Max 則直接跳到 $4,599，中間相差整整近$3,000。與此同時，市場上不少高端真無線藍牙耳機品牌，早已佔據了這個價格區間，例如 Bang & Olufsen、Bowers & Wilkins 及 Bose 等。

Apple 若在這價格之間新增一款高階 AirPods Pro，其實非常合理。一方面能回應市場對更高級真無線耳機的需求，另一方面亦能進一步擴大 AirPods Pro 的受眾層次，讓用戶在不必升級到體積龐大的 AirPods Max 之前，就能享受到更進階的體驗。

傳新AirPods出多款顏色　似iPhone 5c色系　Apple只出白色有原因

紅外線鏡頭加進耳機，究竟有甚麼實際用途？

郭明錤最早提到，2026 年推出的高階 AirPods Pro 將加入至少一個微型紅外線鏡頭，用於手勢辨識及加強空間音訊體驗。若 AirPods Pro 本身具備紅外線鏡頭，就可以更準確捕捉頭部與手部動作，配合 Vision Pro 形成更完整的空間感知系統。這不只是音效升級，而是把耳機納入整個空間運算生態之中。

Instant Digital 亦指出，高階版本甚至可能放棄現有的按壓操控方式，全面改用手勢控制。也就是說，用戶不再需要按壓耳機柄，只要在耳邊作出特定手勢，系統便能完成播放、暫停或切換功能。

H3 晶片

目前 AirPods Pro 3 仍沿用自 2022 年推出的 H2 晶片。雖然效能仍然相當出色，但對比近年 Apple 在 iPhone 與 Mac 晶片上的進步幅度，音訊處理平台的更新確實顯得偏慢。

彭博記者 Mark Gurman 提到，Apple 正在開發下一代 H3 音訊晶片。若高階版 AirPods Pro 同時搭載 H3，便能在即時降噪運算、空間音訊定位、功耗控制以及感測資料整合上，獲得明顯提升。這亦有助支援紅外線鏡頭帶來的新功能，否則現有 H2 的運算能力未必足以長時間負荷如此高強度的感測與推算需求。

非常有動感及搶眼的駿馬logo就印在盒外
AirPods Pro 3馬年特別版開箱｜送躍動駿馬利是封　新年限量登場

推出時間

Apple 過往大部分 AirPods 新品，幾乎都在 9 月 iPhone 發布會亮相，包括原版 AirPods、AirPods Pro 2、USB-C 版 AirPods Pro 2、AirPods 4，以及 AirPods Pro 3。這種節奏已形成慣例。雖然目前尚未有確實日期，但若高階版 AirPods Pro 屬於 2026 年產品線的一部分，極大機會仍然會在 iPhone 發布會同期亮相。

AirPods
AirPods Pro（AirPods 3）
耳機
Gadgets