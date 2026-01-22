AirPods Pro 3高階版今年將推出！加入紅外線鏡頭支援手勢操作

由 2022 年推出的 AirPods Pro 2，到 2023 年只作出 USB-C 充電盒的小改動，再到 2025 年登場的 AirPods Pro 3，AirPods Pro 系列的更新都比較慢。然而，分析師郭明錤提出，Apple 計劃於 2026 年再推出一款全新 AirPods Pro 產品，並形容其硬件升級幅度相當顯著，更可說是 Pro 3的升級版。



內地爆料者「Instant Digital」補充了更關鍵的一點，這並非新一代 AirPods Pro 4，而是一款定位更高階、售價更高的 AirPods Pro 3 升級版本，會與現有的 AirPods Pro 3 同時在市場上銷售。換言之，Apple 正準備把原本單一定位的 AirPods Pro 系列，拆分成標準版與高階版兩條產品線。

在 AirPods Pro 與 AirPods Max 之間加一個新層級？

AirPods Pro 3 定價為 $1,849，而 AirPods Max 則直接跳到 $4,599，中間相差整整近$3,000。與此同時，市場上不少高端真無線藍牙耳機品牌，早已佔據了這個價格區間，例如 Bang & Olufsen、Bowers & Wilkins 及 Bose 等。

Apple 若在這價格之間新增一款高階 AirPods Pro，其實非常合理。一方面能回應市場對更高級真無線耳機的需求，另一方面亦能進一步擴大 AirPods Pro 的受眾層次，讓用戶在不必升級到體積龐大的 AirPods Max 之前，就能享受到更進階的體驗。

紅外線鏡頭加進耳機，究竟有甚麼實際用途？

郭明錤最早提到，2026 年推出的高階 AirPods Pro 將加入至少一個微型紅外線鏡頭，用於手勢辨識及加強空間音訊體驗。若 AirPods Pro 本身具備紅外線鏡頭，就可以更準確捕捉頭部與手部動作，配合 Vision Pro 形成更完整的空間感知系統。這不只是音效升級，而是把耳機納入整個空間運算生態之中。

Instant Digital 亦指出，高階版本甚至可能放棄現有的按壓操控方式，全面改用手勢控制。也就是說，用戶不再需要按壓耳機柄，只要在耳邊作出特定手勢，系統便能完成播放、暫停或切換功能。

H3 晶片

目前 AirPods Pro 3 仍沿用自 2022 年推出的 H2 晶片。雖然效能仍然相當出色，但對比近年 Apple 在 iPhone 與 Mac 晶片上的進步幅度，音訊處理平台的更新確實顯得偏慢。

彭博記者 Mark Gurman 提到，Apple 正在開發下一代 H3 音訊晶片。若高階版 AirPods Pro 同時搭載 H3，便能在即時降噪運算、空間音訊定位、功耗控制以及感測資料整合上，獲得明顯提升。這亦有助支援紅外線鏡頭帶來的新功能，否則現有 H2 的運算能力未必足以長時間負荷如此高強度的感測與推算需求。

推出時間

Apple 過往大部分 AirPods 新品，幾乎都在 9 月 iPhone 發布會亮相，包括原版 AirPods、AirPods Pro 2、USB-C 版 AirPods Pro 2、AirPods 4，以及 AirPods Pro 3。這種節奏已形成慣例。雖然目前尚未有確實日期，但若高階版 AirPods Pro 屬於 2026 年產品線的一部分，極大機會仍然會在 iPhone 發布會同期亮相。