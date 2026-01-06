AirPods Pro 3馬年特別版開箱｜送躍動駿馬利是封　新年限量登場

AirPods Pro 3馬年特別版開箱｜今年Apple延續了其備受果粉期待的農曆新年傳統，繼續推出了生肖限定產品。今年主角自然是象徵奔騰與活力的「馬」＋旗艦級降噪耳機AirPods Pro 3。不同於去年蛇年版走可愛俏皮路線，今年的馬年特別版設計充滿動感與力量，寓意新一年「躍躍滿精彩」。率先拿到這款將於今日（1月6日）正式限量發售的AirPods Pro 3馬年特別版，即刻為大家送上開箱及上手實測。



非常有動感及搶眼的駿馬logo就印在盒外

包裝細節藏巧思

從外包裝開始，Apple已展現出對農曆新年的重視。有別於標準版的純白極簡風格，馬年特別版在包裝盒側面印上了專屬的紅色駿馬標誌，讓人一眼便能識別其特殊身份。打開包裝，熟悉的儀式感依舊，但在細節處卻充滿驚喜。最引人注目的莫過於MagSafe充電盒正面的雷射鐫刻圖案。今年的設計師顯然在「馬」的形象上下了一番苦功，這匹駿馬並非傳統剪紙的靜態模樣，而是線條簡練卻極具神采的馬頭造型。馬鬃飛揚，眼神堅定，彷彿蓄勢待發，完美呼應了馬年「龍馬精神」的好意頭。相比起去年蛇年那種圓潤可愛的風格，今年的設計更強調線條的張力與動感，對於希望在新年展現幹勁與活力的用戶來說，這種設計顯然更具吸引力。

耳機充電殼上印上了駿馬logo

AirPods Pro 3馬年特別版限量送躍動駿馬利是封

AirPods Pro 3馬年特別版開箱

獨家配套利是封極具收藏價值

除了耳機本體，每年生肖版最讓粉絲期待的「彩蛋」莫過於隨機附送的利是封。今年的AirPods Pro 3馬年特別版隨盒附送了一套六個的專屬利是封，設計主題為「躍躍滿精彩」。這套利是封採用了高品質的厚磅紅紙，手感細膩紮實。封面上採用了燙金與鏤空工藝結合的設計，正中央印有與充電盒同款的駿馬Animoji圖案，周圍放射狀的線條如同煙花般綻放，又似駿馬奔騰時帶起的氣流，極具視覺衝擊力。這款利是封並不作獨立發售，只能透過購買馬年特別版Airpods Pro 3耳機獲得。

AirPods Pro 3馬年特別版開箱

新春送禮的不二之選

AirPods Pro 3馬年特別版無疑是一款誠意之作。它不僅繼承了AirPods Pro系列強大的科技基因，擁有頂級的降噪效果與音質表現，更在設計上巧妙融合了中國傳統生肖文化。那枚鐫刻在充電盒上的躍動駿馬，不僅是一個圖案，更是一種對新一年充滿活力與希望的美好寄託。隨附的「躍躍滿精彩」利是封更是點睛之筆，將科技產品的冰冷感轉化為節日的溫暖祝福。

AirPods Pro 3馬年特別版於1月6日起限量發售，有興趣的果迷千萬不要錯過。