iPhone 20 週年紀念作｜為果粉帶來久違的真正驚喜？｜近年智能手機外觀設計進入瓶頸期，換代更新也不過是處理器或相機像素提升、外型驚喜欠奉。不過，來自多份分析師報告及供應鏈資料都顯示，Apple 正瞄準 2027 年，在 iPhone 面世 20 週年的重要時刻推出一款具有劃時代意義的紀念機型：iPhone 20



你小米跳過16、我蘋果也跳過19

為了夾好20這個數字，更有傳聞指 Apple 將學小米跳過16直接出17一樣，放棄 iPhone 19 系列，將新機直接命名為「iPhone 20」（亦有傳叫iPhone XX），就像當年 iPhone X 一樣，作為另一個十年里程碑。

新機直接命名為「iPhone 20」（亦有傳叫iPhone XX），就像當年 iPhone X 一樣，作為另一個十年里程碑。

真全屏幕設計能否在 2027 年真正實現？

對於iPhone 用家而言，兩大願望不外乎是沒有「動態島」的「真全屏幕」，甚至增加屏下指紋解鎖。據報這款 20 週年紀念版，真的會徹底消除動態島（Dynamic Island）及螢幕邊框，將 Face ID 感應器和前置鏡頭完美隱藏在顯示屏底部。不過，亦有分析師 Ross Young 對此持保留態度，認為可能要到 2030 年才完全成熟此外。

分析師 Ross Young 對此持保留態度，認為可能要到 2030 年才完全成熟此外。

無縫曲面玻璃機身｜與Liquid Glass外觀完美結合

更有消息指新機可能與Android手機界放棄曲邊重新用直屏的風潮唱反調，採用環繞式曲面玻璃機身，令整部手機看來像一塊無縫的玻璃，與他們正於iOS 26 大推的液態玻璃介面合而為一。

早就傳出 Tim Cook 好想製作無縫曲面玻璃機身的iPhone（網上生成圖片）

傳聞中的摺疊 iPhone 會同步登場嗎？

除了直板機身的革新，摺疊屏幕技術也是市場焦點。有分析推測，Apple 極有可能在 2027 年的慶祝活動中，同步推出首款摺疊式 iPhone，更指超薄機 iPhone Air 只是Apple開發 iPhone Fold 的試水溫之作，到時 Apple 會在摺機加入「iPhone Air級」的超薄機身，解決市面摺屏機一般都太厚的問題。

Apple 會在摺機加入「iPhone Air級」的超薄機身，解決市面摺屏機一般都太厚的問題。

無論是全玻璃一體化設計、還是開發iPhone Fold 摺機，2027 年的 iPhone 似乎都會是這家品牌的一次技術大晒冷。

情報來嗎：macrumorsAppleInsider / Ross Young (DSCC)9to5Mac