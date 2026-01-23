iPhone 20週年版或於2027年推出？型號跳過19．全屏無孔設計曝光
iPhone 20 週年紀念作｜為果粉帶來久違的真正驚喜？｜近年智能手機外觀設計進入瓶頸期，換代更新也不過是處理器或相機像素提升、外型驚喜欠奉。不過，來自多份分析師報告及供應鏈資料都顯示，Apple 正瞄準 2027 年，在 iPhone 面世 20 週年的重要時刻推出一款具有劃時代意義的紀念機型：iPhone 20
你小米跳過16、我蘋果也跳過19
為了夾好20這個數字，更有傳聞指 Apple 將學小米跳過16直接出17一樣，放棄 iPhone 19 系列，將新機直接命名為「iPhone 20」（亦有傳叫iPhone XX），就像當年 iPhone X 一樣，作為另一個十年里程碑。
真全屏幕設計能否在 2027 年真正實現？
對於iPhone 用家而言，兩大願望不外乎是沒有「動態島」的「真全屏幕」，甚至增加屏下指紋解鎖。據報這款 20 週年紀念版，真的會徹底消除動態島（Dynamic Island）及螢幕邊框，將 Face ID 感應器和前置鏡頭完美隱藏在顯示屏底部。不過，亦有分析師 Ross Young 對此持保留態度，認為可能要到 2030 年才完全成熟此外。
無縫曲面玻璃機身｜與Liquid Glass外觀完美結合
更有消息指新機可能與Android手機界放棄曲邊重新用直屏的風潮唱反調，採用環繞式曲面玻璃機身，令整部手機看來像一塊無縫的玻璃，與他們正於iOS 26 大推的液態玻璃介面合而為一。
傳聞中的摺疊 iPhone 會同步登場嗎？
除了直板機身的革新，摺疊屏幕技術也是市場焦點。有分析推測，Apple 極有可能在 2027 年的慶祝活動中，同步推出首款摺疊式 iPhone，更指超薄機 iPhone Air 只是Apple開發 iPhone Fold 的試水溫之作，到時 Apple 會在摺機加入「iPhone Air級」的超薄機身，解決市面摺屏機一般都太厚的問題。
無論是全玻璃一體化設計、還是開發iPhone Fold 摺機，2027 年的 iPhone 似乎都會是這家品牌的一次技術大晒冷。