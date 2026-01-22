iOS 27新Siri代號Campos曝光！效能直逼ChatGPT　但預計要收費？

蘋果將在今年上半年舉行的WWDC上，推出全新的iOS 27操作系統，iPhone 18系列將出廠預裝iOS 27。



據悉，iOS 27將會首發全新的Siri聊天機器人，代號Campos，蘋果計劃將Siri打造成一款能跟Anthropic Claude、Google Gemini以及OpenAI和ChatGPT抗衡的聊天應用。

iOS 27將會首發全新的Siri聊天機器人，代號Campos。（unsplash@omid armin）

這款聊天機器人將整合到iOS 27、iPadOS 27以及macOS 27之中，取代現有的Siri，蘋果計劃採用基於Google Gemini的定製模型來驅動該聊天機器人，其具備與ChatGPT等聊天機器人相同的自然語言對話能力，可通過Siri喚醒詞或長按iPhone/iPad側邊按鈕喚起。

其功能包括網頁搜索、生成圖片、輔助編程、訊息總結、分析上傳文件等等，還能調用設備上的個人數據完成任務，而且能查看當前打開的窗口和屏幕內容以及修改系統設置

這次蘋果Siri將深度整合至蘋果旗下所有應用，包括照片、郵件、訊息、音樂和Apple TV，能夠訪問並分析應用內的內容，精準理解並完成用戶發出的指令。

按照計劃，蘋果先是在iOS 26.4中推出個性化的Siri，蘋果最初在iOS 18中承諾的Apple Intelligence功能會在該版本上落地，而功能更強大的聊天機器人Siri則會在iOS 27上亮相。

值得一提的是，無論蘋果是使用自有私有云服務器還是Google的Tensor服務器，都需要強大的算力支撐，Siri處理的每一個問題、生成的每一張圖片，都會給蘋果帶來成本支出，所以聊天機器人版Siri將向用戶收取費用，具體費用詳情目前官方尚未披露。

