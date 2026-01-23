iPhone 17e傳2月底發布！零件成本大增卻降價？揭蘋果背後野心

RAM / NAND成本急增讓相應數碼消費品價格上漲，基本是業界近期普遍共識；但出奇地據最新消息，最快在2月尾推出的iPhone 17e手機，似乎不單不會加價，反而有可能逆市降價以刺激消費。



關於iPhone 17e價格消息，由消息人yeux1122透過韓國naver博客帳號透露，其引述美國投資公司對當地運營商關於iPhone 17e手機的價格資訊。

消息人yeux1122引述美國投資公司對當地運營商關於iPhone 17e手機的價格資訊。（naver@yeux1122）

據透露Apple似乎在生產iPhone 17e時，透過完整供應鏈於晶片組、螢幕面板以至5G通訊晶片等多方面，獲得相當不錯的成本控制表現；因為即使面對現時艱難的業界環境，Apple似乎仍打算往下調整iPhone 17e價格，或至少保留現版本價格，以刺激消費及提高產品競爭力。

如iPhone 17e配置更改傳聞屬實，加上這次價格消息可以推斷，Apple或有意藉此機會拓展平價旗艦市場，進一步拓展使用者版圖。

【延伸閱讀】一款舊iPhone機型爆紅價格飆升 因低清鏡頭有情懷？專家卻急喊停

+ 8

延伸閱讀：

2026開局激戰！APPLE華為國內市佔差僅1.25%全年王座誰屬？

iPad 新版規格曝光、配 A19 晶片效能大提升！iOS 26 Beta 源代碼現端倪、傳升級為適配「這功能

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】