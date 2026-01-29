PokéPark KANTO寶可樂園關都5大入場+購票攻略｜各位訓練員請注意！夢寐以求的寶可夢世界終於成真，位於東京的「PokéPark KANTO」將於 2026 年 2 月 5 日正式開園！作為一名資深粉絲，單是想像能走進還原度極高的「關都地區」，就已經興奮得睡不著覺。為了讓大家在開幕初期就能順利入園，我特別整理了5大搶飛與入場關鍵，助你制定最完美的冒險計劃！



寶可樂園關都基本資訊：為何值得專程造訪？

PokéPark KANTO 的開幕，絕對是香港寶可夢粉絲 2026 年必去東京的最大理由！這座樂園位於東京都位於東京都稻城市與神奈川縣川崎市多摩區的「讀賣樂園」內，佔地約 2.6 公頃（約 26,000 平方米），在自然氣息園豐富的區內，集結了超過 600 隻寶可夢。無論是資深訓練家，還是只想輕鬆打卡的休閒玩家，這裡都是值得專程造訪的夢幻聖地。

PokéPark KANTO 寶可樂園關都基本資訊

三大園區極速導覽

入口廣場： 冒險起點！御三家（妙蛙種子、小火龍、傑尼龜）在此迎接，設有博士研究所。方便離場時購物的「寶可夢發燒友商店」（Pokemon Daisuki Shop）也在此。

入口廣場

寶可夢森林： 野外探險！500米自然步道還原遊戲草叢，隨時遇見野生寶可夢（需注意體力）。

草紗鎮： 熱鬧小鎮！集結寶可夢中心、友好商店及道館，更有兩大遊行設施：皮卡皮卡大派對(Pika Pika Paradise)、布伊布伊布步遊(Vee Vee Voyage)。

草紗鎮

各種娛樂表演

1. 皮卡皮卡電光閃閃！(ピカピカスパークス！ / Pika Pika Sparks！)

內容：室內進行、強調燈光及音樂的舞台演出

舉行時間：11:50~/13:00~/15:35~/16:45~

觀賞方法：精英訓練家通行證持有者：優先入場

透過APP成功預約座位的訓練家通行證持有者：排隊入場

想觀賞第2次或以上，需再透過APP領取號碼牌

皮卡皮卡電光閃閃！(ピカピカスパークス！ / Pika Pika Sparks！)

2. 皮卡布泡泡嘉年華(Pika Pika Bubble Carnival)

內容：皮卡丘與伊布們在道館前表演，隨後開始遊行至噴水池，沿途會與遊客互動

舉行時間：13:20~/15:55~

皮卡布泡泡嘉年華(Pika Pika Bubble Carnival)

3. 親親寶可夢小屋(Pokémon Playhouse)

內容：皮皮(Clefairy)六尾(Vulpix)可達鴨(Psyduck)耿鬼(Gengar)拉普拉斯(Lapras)快龍(Dragonite)每日輪換，與粉絲距離接觸、合照互動。部分場次需以APP取得號碼牌

皮卡布泡泡嘉年華(Pika Pika Bubble Carnival)

4. 皮卡布同樂室(Pikachu & Eevee Playroom)

內容：僅限精英訓練家通行證持有者的專屬體驗，可與特別嘉年華服裝皮卡丘與伊布見面，更可獲特別限定版相架的紀念合照

皮卡布同樂室(Pikachu & Eevee Playroom)

入場攻略1｜三款通行證有何分別？哪張最適合你？

官方目前公佈了三種門票：

「精英訓練家通行證（Ace Trainer's Pass）」：包含了無限次進出「寶可夢森林」、兩項設施的優先通道，更可參加與皮卡丘、伊布的專屬攝影會「皮卡布同樂室」(Pikachu & Eevee Playroom)。

預計價格：大人(13歲以上)：¥14,000起／兒童(3-12歲)：¥11,000起／長者(65歲以上)：¥13,500起／身心障礙者：¥11,000起

「訓練家通行證」：雖然只能進入森林一次，但仍可全日暢遊小鎮。

預計價格：大人(13歲以上)：¥7,900起／兒童(3-12歲)：¥4,700起／長者(65歲以上)：¥7,100／起身心障礙者：¥4,700起

「小鎮通行證」：只限參觀小鎮、不可入森林，暫定2026年夏天開售。

預計價格：大人(13歲以上)：¥4,700起／兒童(3-12歲)：¥2,800起／長者(65歲以上)：¥4,200起／身心障礙者：¥2,800起

三款通行證有何分別（香港01設計之圖表／非官方圖片）

入場攻略2｜帶小朋友入場有何限制？家長必讀！

這點對於家庭旅客至關重要！園區內的「寶可夢森林」為了還原真實野外探險感，設有 110 級樓梯，因此嚴格規定「未滿 5 歲小童禁止進入」，即使有家長陪同也不行。無法自行上落樓梯者，比如老人家、孕婦、復健人士等，也不得入場。

如果你的孩子年紀尚小，草紗鎮對全年齡人士開放，未滿3歲孩童可由已購票的成年監護人伴同免費入場，在較輕鬆照顧兒童的空間中享受寶可夢世界的樂趣。

入場攻略3｜票價如何浮動？哪幾天入場最划算？

樂園採用動態定價機制，票價會隨日子變動。一般平日週二至週四最便宜，週末及日本公眾假期（如 2 月底的天皇誕生日）則會達到價格高峰。強烈建議避開紅日連假，選擇平日出發，既能省錢又能減少排隊時間。

入場攻略4｜入場後首要任務是什麼？下載App搶整理券！

園內並非所有項目都能排隊進入，像是「寶可夢發燒友商店」掃貨、觀賞草紗道館的表演秀、親親寶可夢小屋及部分熱門遊樂設施，都需要透過官方 APP 領取「整理券（號碼牌）」。強烈建議在出發前就先下載安裝「PokéPark KANTO 官方應用程式」並註冊帳號，入園當下立即透過手機預約。

入場攻略5｜香港Fans如何跨區搶飛？在這時間搶飛是關鍵嗎？

這是最重要的一點！PokéPark KANTO 採用全預約制，日本當地國民為抽籤制，海外售票則另設指定網頁購票 https://ticket-en.pokepark-kanto.co.jp/，採「先到先得」制發售，截稿前至 3 月底的名額已全數爆滿。官方每日會在香港時間下午 5 時更新系統，發售新日子的門票。建議各位校定鬧鐘，準時進入網站搶購，手快有手慢無！

PokéPark KANTO (ポケパーク カントー)

開幕日期： 2026 年 2 月 5 日

地點： 東京都稻城市矢野口 4015-1 (讀賣樂園內)

開放日期／時間： 依讀賣樂園營業時間及季節而定（建議出發前查閱官網）

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。