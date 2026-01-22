農曆新年跟情人節下月就到，想找既可愛又有型的打卡熱點嗎？香港的 The ONE 與皇室堡聯手潮流品牌 KYUBI，將於 2026 年 1 月 23 日至 2 月 27 日期間，以「血腥熊 Gloomy」為主題舉行主題展及Pop Up Store，這隻一身粉紅毛毛上沾滿鮮血，還有攻擊主人，在2000年曾在日本香港紅極一時，近年隨Y2K風潮重新大熱，Gen Z 都迷上牠的反差萌。



【The ONE x KYUBI x Gloomy Dreamy World】

尖沙咀 The ONE 化身為，以粉紅色系工業風設計攻陷少女心 。必影打卡位包括展示 KYUBI 仔與 Gloomy 恩愛畫面的「Melted Heart」，還有超酷的霓虹燈貨櫃展覽區，勁重Y2K風格。

【皇室堡 x KYUBI x Gloomy 甜蜜研究所】

銅鑼灣皇室堡則變身為【甜蜜研究所】，獨角獸造型的 Gloomy 率領大家投入甜品生產線。既有新年「抓銀」喜氣洋洋感覺，展期撞正2月14情人節，情侶可以肩坐上「甜蜜長『玖』控制室」紅運團圓長椅浪漫合照，新一年甜蜜爆燈 ！

必買潮物有哪些？KYUBI x Gloomy 聯乘精品及 AK 簽名麻雀要搶

打卡之餘，怎能錯過型格又可愛的限定精品？是次聯乘由日本藝術家 Mori Chack 親筆繪畫插畫，並由 KYUBI 操刀設計，推出一系列如圖案 Tee、毛衣及雙面帆布袋等潮物，完美演繹叛逆可愛的反差萌 。

KYUBI x Gloomy 聯乘精品

另外，KYUBI還推出了很多Y2K女生必用的掛飾類小玩意，比如金屬牌掛飾（盲盒隨機抽款），還有12星座造型GLOOMY 掛件袋仔。

金屬牌掛飾（盲盒隨機抽款）＄129一抽／＄516（1 box 4款）

Anson Kong (AK) 親筆簽名KYUBI 手雕麻雀套裝

最令人期待的，莫過於限量發售的「KYUBI 普通版手雕麻雀套裝」，設計極具收藏價值 。此外，皇室堡更舉辦「麻雀王挑戰賽」，贏家有機會獲得由 MIRROR 成員 Anson Kong (AK) 親筆簽名及親自送出的特別版手雕麻雀，粉絲們絕對不容錯過 ！

如何換領限定版KYUBI x Gloomy 利是封及魚蝦蟹套裝？

兩大商場分別推出多款獨家賀年好禮。The ONE 的「贏到開巷魚蝦蟹套裝」設計充滿玩味，是聚會必備氣氛小物 ；而皇室堡的「『熊』抱幸福利是封」，以燙金線條配上 Gloomy 奔馳獨角獸設計，既型格又貴氣 。只需在場內消費滿指定金額或完成任務，即可把這些充滿新年祝福的設計帶回家，祝願大家馬年大展「熊」圖 ！

而皇室堡的「『熊』抱幸福利是封」以燙金線條配上 Gloomy 奔馳獨角獸設計，既型格又貴氣 。

The ONE 的「贏到開巷魚蝦蟹套裝」設計充滿玩味，是聚會必備氣氛小物

活動詳情：

日期： 2026年1月23日至2月27日

地點： 尖沙咀 The ONE UG2 中庭 及 銅鑼灣皇室堡地下中庭