高速婆婆化身3m招財貓拱門+賀年達摩｜膽大黨迷必去MegaBox新春祭｜惡婆婆鬼魂附身在可愛招財貓？沒錯，就是日本動畫《膽大黨》最受歡迎的吉祥物「高速婆婆」！作為《DanDaDan》粉絲及資深貓奴，新年一定要去 MegaBox 的「新春動漫祭」，主打2.6 米達摩不例翁造型賀年版「高速婆婆」！連日本都冇！現場還有逾 3 米高的招財貓拱門，新年不去「行大運」嗎？



現場還有 1:1 高速婆婆 COIN BANK 打卡亭。以及一個印活「好意頭」字句的打卡牆，左手招財、右手招福，今年有高速婆婆照住，發過貓頭。

現場還有 1:1 高速婆婆 COIN BANK 打卡亭。

哪些《膽大黨》會場限定精品必買？

除了打卡，這場活動的期間限定店提供超過 180 款周邊 ，大部份都是為農曆新年而設，所以連日本也沒有。主題款式「高速婆婆賀年達摩」除了一般版，如果運氣夠好，還可以挑戰 1/72 機率的金色隱藏版「千萬兩」高速婆婆盲盒擺設，寓意來年金銀滿屋 。

記者自己就推薦會場限定的高速婆婆舞獅造型毛公仔，鑰匙圈設計方便掛在背囊隨處走。還有毛茸茸的高速婆婆地毯，不過貓奴就小心買回去被主子磨爪爪 。

記者自己就推薦會場限定的高速婆婆舞獅造型毛公仔

毛茸茸的高速婆婆地毯

藥師少女／薰香花朵凜然綻放｜還有這些人氣動漫產品

由於今年農曆新年與情人節撞期，很多活動同時都加入2.14元素，現場有《藥師少女的獨語》及《薰香花朵凜然綻放》的角色打卡牆 。《藥師少女》男女主角「貓貓」與「王氏」有貓咪造型毛絨公仔，一雙一對最適合當情人節禮物了。

現場有《藥師少女的獨語》及《薰香花朵凜然綻放》的角色打卡牆 。

《藥師少女》男女主角「貓貓」與「王氏」有貓咪造型毛絨公仔

消費滿額有獨家贈品換？

Mega Club 會員在限定店購物可享 9 折（服飾及特價品除外），買滿指定金額還能帶走驚喜贈品如《膽大黨》高速婆婆便利貼或造型揮春，甚至還有《坂本日常》的紀念明信片 。

買滿指定金額還能帶走驚喜贈品如《膽大黨》高速婆婆便利貼或造型揮春

活動資訊

活動名稱： MegaBox x SUNRISEPOP「新春動漫祭」

舉行日期： 2026 年 1 月 30 日至 2 月 26 日

地點： MegaBox G 層中庭

開放時間： 上午 11:00 至 晚上 9:00