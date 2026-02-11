五月天香港演唱會2026｜5525回到那一天公售搶票｜座位表 連結

五月天#5525回到那一天 香港演唱會2026 搶票攻略｜附座位表+連結｜MAYDAY #5525 LIVE TOUR 五月天 [回到那一天] 香港站 演唱會，終於正式公布！今年將會提早至2026年3月舉行，合共4場於啟德主場館舉行。如果想在公售中了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



更新東亞信用卡優先發售日期

滿心期待更是迫不及待說好回來！更是超前而來​春暖花開，五月天與你同在香港啟德共譜四夜的燦爛​5525+1！全場次、全感動巨型創意球幕，萬人酷炫螢海億級華麗舞美，屢獲國際大獎​思念引路，回憶識途！25+年五月天音樂時光之旅赴一場獨特難忘的春日之約​， 香港同你，不見不散！《​2026 MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG ​2026 五月天 [ 回到那一天 ] 25 週年巡迴演唱會香港站．春暖花開版》正式展開。各位香港／台灣五迷fans想搶先將門券入手，就不要錯過這次購買的機會了。

購票資訊：2月24日東亞優先、HKTicketing發售

五月天香港演唱會2026｜東亞優先 HKTicketing 門票公開發售

開賣時間：2026年2月24日早上10時

開賣連結：HKTicketing

五月天香港演唱會2026｜HKTicketing 門票公開發售

開賣時間：未確定

開賣連結：HKTicketing

門券價格未定

HKTicketing 2.0 購票注意！

因為HKTicketing購票系統更新，與以往的購票方式不同，在購票前請按此提早登記賬戶才可以購票（舊有賬戶不能使用）。然後購票的過程亦與以往不同，請大家留意！

HKTicketing購票流程（2025年版）👇👇

+ 4

究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

👇五月天香港演唱會2026 座位表（暫以周深作參考）👇

五月天 香港演唱會2026 門券、座位表及價錢資訊？

官方仍未正式公布「2026 五月天 [ 回到那一天 ] 25 週年巡迴演唱會 香港站．春暖花開版」座位表及門券價格（待更新）

五月天 香港演唱會2026 何時演出？

「2026 五月天 [ 回到那一天 ] 25 週年巡迴演唱會 香港站．春暖花開版」 演出日期為2026/3/24 (二) · 3/25 (三) · 3/27 (五)、 3/28 (六) 合共4場。

五月天 香港演唱會2026 公開發售資訊？

早前仍未公布「2026 五月天 [ 回到那一天 ] 25 週年巡迴演唱會 香港站．春暖花開版」 公開發售時間，待公布。

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

五月天 香港演唱會2026 何時舉行？如何信用卡優先及公售搶購？ 五月天 香港演唱會2026詳情即睇購買連結及心得 五月天 香港演唱會2026 於哪個場地舉行？ 啟德主場館 舉行 五月天 香港演唱會2026 門券詳情？ 座位價格仍未正式公布，待更新

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 15

+ 4

+ 8

五月天25+週年巡迴演唱會2026 香港場｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時10時讓用家選擇進入購買「五月天25+週年巡迴演唱會2026 」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

以往經驗Urbtix出售約3000張門券，大約只可賣30分鐘，不過每當只餘下不足1／3門券時，server便會開始愈來愈拖慢，因此就算大家成功登入購票時，每一步都可能要load不少時間，一定要耐心等待每一個購票步驟。如果某一步驟等了很久都load不了，可嘗試按back重來。另外，有時server因太多人登入而極度不穩定，或許會不知原因而被踢出去，此時亦可嘗試按「退回」試一試能否回去登入。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$880位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。