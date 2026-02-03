iOS 26.2 電量測試｜iOS 26.2 修正在特定網絡環境下無法成功撥打緊急電話的 Bug，以及對 AirTag 2 的完整支援。YouTube@iAppleBytes 亦針對 6 款升級了 iOS 26.2.1的 iPhone 測試電池續航力。



iOS 26.2.1 更新重點

根據 Apple 技術支援文件說明，更新對緊急通話系統的修正工作。曾發生一宗個案，部分 iPhone 12 在特定網絡環境下無法成功撥打緊急電話。Apple 發現相關風險並不只局限於單一型號或單一地區，因此在 iOS 26.2.1 中，進一步將修正範圍擴及更多新舊 iPhone 機種，確保即使在極端通訊環境下，裝置仍能正確完成緊急通話流程。

除了緊急通話問題，iOS 26.2.1 另一個重要修正是剛推出不久的 AirTag 2。Apple 在更新說明中明確指出，此版本提供對第二代 AirTag 的完整支援，並包含錯誤修正。

iOS 26.2.1 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 15、iPhone 16，6款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 26.1 版本下電池使用情況。

測試發現，今次對 iPhone 的續航力影響非常少，不論是增加或減少電量，都只是在1~12分鐘之間。另外，今次更新修正了兩個 Bug，特別是解決無法撥打緊急通話的問題，都值得用家因此盡快更新。