近日一名網民分享親身經歷，指行動電源在床邊使用期間突然起火，濃煙瞬間瀰漫整個房間，床褥、被單被燻至焦黑，幸好及時用枕頭拍熄火勢，否則後果難以想像。從事後流出的照片可見，尿袋外殼已完全熔化變形，內部電路板外露，房內牆身及床上用品滿佈黑色煙漬，畫面觸目驚心。



為何尿袋會突然起火？鋰電池的致命弱點

行動電源的核心是鋰離子電池，能量密度高、體積細小，但同時對溫度、充放電狀態及結構完整性極為敏感。當電池內部因老化、短路或過度充電而產生異常升溫，電解液會迅速分解並產生大量氣體，壓力無法釋放時，便可能導致外殼破裂、起火甚至爆燃。這個過程被稱為熱失控，一旦開始，幾乎難以在短時間內逆轉。

床邊環境正正是熱失控最容易被放大的場景。床褥、被鋪會阻礙散熱，亦屬高度易燃物料；充電時電池長時間處於高負荷狀態，溫度持續上升，風險自然倍增。更嚴重的是，人在睡眠期間反應遲鈍，一旦起火，往往錯過最佳處理時機。

避免尿袋爆炸更重要是使用習慣

事主在帖文中提醒「認到個牌子既自己小心啲，最好抌咗佢穩陣」，引來不少網民檢查自己手上的同款尿袋。不過，單純聚焦品牌並不足以全面解釋風險。即使是知名品牌，只要使用年期過長、曾經跌落、受過擠壓，或長期處於高溫環境，電池內部結構都可能已受損。這類隱性損傷未必即時顯現，卻可能在某次充電時突然引爆。

反而，更值得留意的是日常使用方式。將尿袋長時間放在床上、枕邊或被褥之間充電，本身已違反基本的安全原則。再加上不少人習慣一邊為尿袋充電，一邊用它替手機或平板供電，等同讓電池一邊入、一邊出，熱量累積速度更快。

從事主分享的相片可見，床褥被燒穿、地板鋪滿燒焦碎屑，牆身留下明顯煙痕。即使沒有人受傷，清潔、維修及更換家具的成本已相當可觀；若事故發生在深夜熟睡時，後果更是不堪設想。這並非個別案例，近年類似的尿袋起火事故屢見不鮮，很多都是發生在床邊或睡房內。因此，不應在床邊或床上放置充電裝置，以及不應在拖板上連接過多的線材，以免過載短路起火。