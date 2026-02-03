關於摺機 iPhone 已經討論多時，光是摺疊的方法就有多方說法。根據《彭博》記者 Mark Gurman 的最新消息，Apple 正在探索掀蓋式（clamshell）摺疊 iPhone 的可能性，設計取向接近現時主流的直向摺機，而這款產品，將會在 Apple 首部「書本式」摺疊 iPhone 之後才登場。



「書本式」＋掀蓋 iPhone 前後推出

按照目前流出的資訊，Apple 首部摺疊 iPhone 將採用左右對摺、像書本打開的設計，整體概念與Samsung 的 Galaxy Z Fold 系列相近。這款「大摺」iPhone 預計內螢幕約為 7.7 吋，主打影片播放、多工處理及遊戲體驗，定位明顯偏向高階與生產力用途。

在工業設計上，iPhone Fold將採用鈦合金與航空級鋁材的複合框架，既保證機身強度又減輕重量。外屏邊框進一步收窄，屏佔比或達92%以上，摺疊狀態下厚度控制在11-12mm，展開後僅5.4mm，接近當前直板旗艦的厚度。（YouTube@Demon's Tech）

掀蓋式 iPhone 是後續延伸產品。Gurman 形容，Apple 的想法是先確立摺疊 iPhone 的市場需求，再逐步引入不同外形與尺寸，就如今日的 iPhone 系列，由 mini、標準版、Pro 以至 Pro Max，各自以不同用家為目標。

掀蓋式 iPhone

與書本式摺疊不同，掀蓋式 iPhone 更著重方便性。摺起後體積細小，方便攜帶，打開後則回復正常手機比例。Gurman 提到，這款所謂的「iPhone Flip」（名稱未必屬實）外形將偏向方形、掀蓋式，目標客群並非追求最大螢幕，而是重視便攜、設計感，以及日常使用的靈活度。

對不少果迷而言，摺疊 iPhone 的最大吸引力，未必是大螢幕，而是摺起來更細。掀蓋式設計在外觀與實用之間取得平衡，亦較容易說服現有 iPhone 用家轉機，而毋須改變使用習慣。

同時，掀蓋式 iPhone 在定價上亦有更大彈性空間。相比書本式摺疊，掀蓋結構相對簡單，理論上更容易壓低成本，為 Apple 提供一個介乎標準 iPhone 與高端摺疊機之間的定價。