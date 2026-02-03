iOS16.7.14｜iPhone 8 iPhone X 舊機用戶必升！仍在使用Apple 悄然推出 iOS 16.7.14，專為仍然使用 iOS 16 的舊款 iPhone 而設，並且明確指出，今次更新屬於必要性極高的修正，直接關乎緊急通話與系統安全，以及延長特定功能的認證支援，換言之就算是舊款 iPhone 都仍能在軟件支援上再戰一段時間。



Apple 仍然為舊機推更新

由於上一版本 iOS 16.7.13 引發的嚴重問題，因此Apple突發推出新版本更新。在澳洲，有部分使用舊款 iPhone 的用戶於升級後，發現裝置在特定情況下無法連接緊急服務系統，導致撥打緊急電話失敗。iOS 16.7.14 正正就是針對這個問題而生，修正流動網絡層面的錯誤，確保仍然留守 iOS 16 的裝置，在需要時可以正常撥打緊急電話。

哪些舊 iPhone 會受惠？

是次 iOS 16.7.14 的對象，主要包括仍然停留在 iOS 16 世代的型號，例如 iPhone 8、iPhone 8 Plus 以及 iPhone X。這些裝置因硬件限制，未能升級至較新的 iOS 版本，但仍然被不少用家作為日常備用機，或交由長者、學生使用。

舊機未必即時要換，但更新不能拖

iOS 16.7.14 的出現，其實傳遞了一個清晰訊息：舊 iPhone 並非報廢，但前提是用家必須配合系統安全更新。只要 Apple 仍然提供修補，這些裝置在日常通訊、基本應用層面，仍然可以安全使用。

另外，隨 iOS 16.7.14 推出，舊款的 iPad﹑Macbook﹑Apple Watch 都推出了更新：

iPadOS 16.7.14

macOS Big Sur 11.7.11

watchOS 10.6.2

watchOS 9.6.4

watchOS 6.3.1

macOS Catalina 安全性更新 2026-001

