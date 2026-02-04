在香港，無論是為了保護網絡私隱、觀看海外串流平台，還是提升網絡安全，VPN 已成為不少人的必備工具。本文將分析三款主流 VPN——ProtonVPN、Surfshark 及 NordVPN 的獨家賣點，助你根據自身需求作出最合適的選擇。



ProtonVPN｜資訊安全之選

如果你使用 VPN 時希望獲得最大的私隱度保障，ProtonVPN 總部設於瑞士，受全球最嚴格的私隱法保護，且堅持無記錄（No-logs）政策。其 Secure Core 技術令流量經過位於安全國家的多重伺服器轉送，即使單一伺服器受監控，也難以追蹤用戶真實 IP。更提供沒有數據流量限制的免費版本，適合輕量用家體驗。

服務收費： 長約方案每月約 4.99 歐元起。

適合對象： 記者、金融從業員、對私隱有極高要求的專業人士。



Surfshark｜多機共用必選

對於擁有多部手機、電腦，甚至想與家人朋友共用的用家，Surfshark 的性價比無人能及。它獨有無限裝置連接的優勢，一個帳戶即可同時登入無數部裝置，無論是全家人的手機還是智能電視都能覆蓋。此外，其 CleanWeb 功能可阻擋廣告及惡意軟件功能，提升瀏覽體驗，減少干擾。長期方案的平均月費通常是市場上最低之一。

服務收費： 24個月方案每月約 15-18 港元起（視乎匯率）。

適合對象：家庭、朋友圈共享，擁有多部裝置且預算有限的學生。



NordVPN｜跨區睇片打片最佳

若你經常跨區觀看 Netflix、Disney+ 或進行網上遊戲，NordVPN 的綜合效能表現出色。其 NordLynx 協議基於 WireGuard 打造，提供極高速的連線速度，大幅減少影片緩衝或遊戲延遲。全球擁有超過 6000 部伺服器，跨區解鎖能力強大且穩定，加上主動封鎖追蹤器及危險網站，適合四圍找片源睇戲的用家。

服務收費： 2年方案每月約 25-30 港元起。

適合對象：串流影視愛好者、網上遊戲玩家、追求速度與穩定的用家。

三個VPN平台都有獨特的優點與長處，收費方式亦有不同，用家宜根據自己的需求去選擇。首次選用平台前，建議先選用短期合約或免費試用，發現合用才簽定長約。