六合彩馬年新春金多寶2月21日攪珠攻略｜即睇近24個月熱門開出號碼｜馬會已定於2月21日（年初五／星期六晚）進行馬年新春金多寶攪珠。暫時未知金多寶彩金金額。我們先來看看近12個月，六合彩最熱門的10個開出號碼，以為過去多屆「新春金多寶」開出次數最多的10個新年熱門號碼，並綜合出6大「宇宙最強TOP 6 熱門號碼」，以作參考、拎個好意頭！



馬年新春金多寶｜一注獨中派彩2億？

馬會星期日完成2月15日（26/019）攪珠後，2月17日年初一休息，2月19日年初三為馬年開年賽馬日，之後就到2月21日的「新春金多寶」。網上有傳預計如頭獎由一注獨中，派彩將高達2億港元。（詳細資料將於馬會公布後補上）

截至今日 2026年2月5日，根據過去一年（2025年2月至2026年2月）的六合彩攪珠結果統計，分析這段時間內的數據，以下是過去一年最熱門的 10 大號碼（包含特別號碼）：

🏆 過去一年（2025-2026）六合彩攪珠熱門號碼排行榜

第1位｜24號｜共開出25次

全年度最強勢號碼，曾在多個月份蟬聯榜首。

第2位｜32號｜共開出23次

在 2025 年下半年及新年期間極為活躍

第3位｜49號｜共開出21次

傳統旺號，這一年依然保持高產出

第4位｜30號｜共開出20次

作為歷年累計「一哥」，近一年的表現依舊穩定。

第5位｜44次｜共開出19次

經常在金多寶期數或「雙連號碼」中出現

第6位｜22號｜共開出18次

2025 年金多寶的常客，反彈力強。

第7位｜6號｜共開出18次

2026 年初（1月）表現最瘋狂的號碼

第8位｜28號｜共開出17次

2026 年 1 月份的數據顯示其出現頻率正持續上升

第9位｜15號｜共開出16次

尤其在節日（如新年、農曆年）期間表現較佳

第10位｜39號｜共開出16次

屬於「大號碼」區域中的長期穩定熱門

🏆 過去10屆新春金多寶10大熱門號碼

再來分析由 2016 年至 2025 年，總共 10 屆的「新春金多寶」攪珠結果，看看那10個號碼在農曆新年最旺！

過去10屆新春金多寶10大熱門號碼

第1位｜15號｜6次

新春第一旺號，近 10 屆內出現率極高。新春第一旺號，近 10 屆內出現率極高。

第2位｜25號｜5次

經常在農曆新年期間連貫出現

第3位｜30號｜5次

不僅是平日旺號，新春期間表現亦非常穩定。

第4位｜43號｜5次

它是近年金多寶攪珠中的常客

第5位｜10號｜4次

最近一次於 2024 年新春金多寶中出現過

第6位｜31號｜4次

在 2020-2023 年間表現尤其活躍

第7位｜48號｜4次

作為大號碼，它是新春期間最常被攪出的末段號碼之一。

第8位｜3號｜4次

傳統好意頭號碼，與「生」諧音，確實在數據中表現不俗。

第9位｜13號｜3次

經常伴隨其他熱門號碼一同開出

第10位｜42號｜3次

2025 年最新一屆新春金多寶才剛剛開出

🧧 綜合以上20個幸運號碼

我們推算出「跨時空最強熱門」精選 6 號碼

30／15／24／6／49／32

節晚攪珠，歷來最多中頭獎彩票的中環士丹利街投注站，中午時分有大批市民買彩票。（HK01相片／蘇煒然攝）

10大幸運投注處｜留意新年期間開放時間

以下為10大幸運投注處列表，當中中環士丹利街投注站由1994年至今共有47次攪出頭獎的紀錄，被譽為最幸運的投注站；而圖中的荃灣青山道近排出了2次頭獎幸運兒。但留意農曆新年期間，只有指定的馬會場外投注處於大年初一（1月29 日星期三）於下午4時至晚上11時30分提供服務，其餘全部休息。而初二至初五每日開夜時間均有分別，如想親身前去買飛，就要事前上網查詢了。

累積頭獎中獎次數最多｜10大幸運投注處

1位｜中環士丹利街｜中獎47次

2位｜屯門市廣場｜中獎44次

3位｜荃灣青山道｜中獎41次

4位｜尖沙咀漢口道｜中獎39次

5位｜上水石湖墟｜中獎33次

6位｜屯門建榮街｜中獎32次

7位｜大埔廣福道｜中獎30次

8位｜大埔廣場｜中獎30次

9位｜沙田好運中心｜中獎30次

10位｜九龍灣德福｜中獎30次

荃灣青山道近排出了2次頭獎幸運兒，非常當旺。

每次想買六合彩都要落投注站排隊太煩？下次經過可以去申請一個網上投注戶口（必須親身前去開戶），用app下注又快更可自動轉帳買六合彩、買波買馬，但切忌沉迷呀！