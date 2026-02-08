家電大掃除攻略｜雪櫃清潔5步驟　專家教抹橡膠密封條忌用清潔劑

年廿八大掃除，每日使用度最高的家電—雪櫃，當然要好好清潔。不少人平日只會見到有水漬、醬汁漏出，先用紙巾隨手抹一抹，就當完成清潔，但其實這種做法並不等於真正乾淨。雪櫃一但長期未做全面清潔，內部濕氣加上食物殘渣，極容易滋生異味同細菌，甚至影響製冷效率。



日常清潔同深層清潔，有乜分別？

一般家庭對雪櫃的清潔，多數停留在門柄、層架前緣同明顯污漬位置，這類屬於日常保養，作用是避免即時變臭或變黏。但所謂深層清潔，是需要將雪櫃清空，連層架、抽屜、內膽角落同外殼都一併處理，甚至連雪櫃後方同底部位置都不應該忽略。呢個步驟雖然較花時間，但才可以真正清除積聚已久的油垢、霉菌同異味源頭。

清潔前準備

進行雪櫃大掃除前，最好預先安排好暫存食材的位置，尤其是肉類、奶製品或藥物等需要低溫保存嘅物品。簡單一個保冷袋加冰袋，已足以應付短時間清潔。趁清空雪櫃時，同時檢查食物有效期限，將變質或過期物品一併丟棄，反而可以減少日後異味同細菌來源。容器外側同樽蓋位置亦可順手抹乾淨，避免將污垢再放返入雪櫃。

不建議用漂白水或強力清潔劑

不少人一講到消毒，就會聯想到漂白水或強力化學清潔劑，但雪櫃屬於直接接觸食物的家電，這類清潔劑殘留氣味重之餘，亦有機會滲入塑膠或膠邊物料，長遠影響安全。相對之下，溫和的洗潔精、食用梳打粉同白醋，已足以應付大部分污漬，同時減低化學殘留風險。

+ 6

層架同抽屜，原來要等回溫先洗？

將雪櫃層架同抽屜拆出後，不要急於用熱水沖洗。因為玻璃或塑膠部件仍然處於低溫狀態，突然遇熱，容易出現裂痕甚至爆裂。正確做法係先放置一段時間，待溫度回復至室溫，再用溫水配合溫和洗潔精清洗。清洗時只需用柔軟海綿或抹布，避免使用鋼絲刷，否則容易刮花表面，日後更易藏污納垢。洗後務必徹底抹乾，避免水氣殘留。

雪櫃內膽點清先至唔留死角？

清潔雪櫃內部時，可以用溫水混合少量洗潔精抹拭整個內膽，特別留意邊角同層架卡位。遇到黏實污漬，可用梳打粉加水調成糊狀，輕輕塗上，稍等片刻再抹走，效果會比硬擦更理想。完成基本清潔後，再用稀釋白醋水輕噴內部，作為溫和清潔同減味處理，最後用乾布抹乾即可。重新放回層架前，確保內部完全乾爽，避免濕氣積聚。

+ 21

橡膠密封條不要忽略，忌用清潔劑

雪櫃門邊的橡膠密封條，往往是最容易被忽略的位置，但亦是最容易藏污的地方。密封條摺位多，細小食物碎屑同灰塵會慢慢積聚，久而久之甚至滋生霉菌。不過，這位置清潔時反而不適合使用清潔劑。因為化學成分有機會令橡膠變硬、老化，影響密封能力，令雪櫃耗電增加。正確做法只需用溫水沾濕抹布，沿住摺位慢慢抹走污垢即可，簡單但效果持久。

外殼同雪櫃頂，點解一定要抹？

雪櫃外殼雖然不直接接觸食物，但手柄、門面每日都會被反覆觸摸，容易沾上油脂同細菌。普通塑膠或塗層外殼，用溫水加少量洗潔精抹拭後，再用乾布抹乾已足夠。如果係不鏽鋼外殼，則可選用專用清潔劑，避免留下水痕。至於雪櫃頂部，更加是常見盲點，長期積塵，定期處理亦有助保持廚房整體衛生。