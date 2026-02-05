每次換電視，不少家庭都會陷入同一個迷思：「價錢愈高，畫質、體驗就一定愈好」。但現實往往相反。近年智能電視規格愈堆愈滿，廠商將大量看似強大的功能包裝成升級賣點，結果令售價節節上升，但對大部分用家而言，觀看體驗卻未必有實質提升，甚至有些功能由買回來第一日開始就長期關閉。選電視，真正要避免的，其實正是這些令電視變貴、卻又用不着的過剩設計。



8K 解像度真係有分別？根本睇唔出

8K 電視向來是高價型號的主打賣點之一，畫面像素數目高達 3,300 萬，聽落好似非常震撼，但實際使用環境卻完全跟不上。對一般香港家庭而言，客廳空間有限，觀看距離普遍在兩至三米之間，即使使用 65 吋甚至 75 吋電視，肉眼幾乎不可能分辨 4K 與 8K 的差異。

更重要的是，現階段真正原生 8K 內容極為稀少，大部分串流平台、電視台、藍光片源，最高仍然以 4K 為主。電視即使標榜 8K，實際上只是將低解像內容放大顯示，畫質提升有限。與其為一個短期內用不着的規格付出高昂溢價，不如選擇成熟穩定、性價比高得多的 4K 面板，反而更實際。

電視系統愈複雜愈好？大量內建 App 反而拖慢體驗

不少智能電視會預載大量應用程式，包括品牌自家頻道、智能家居控制、甚至內建瀏覽器，但對大多數用家而言，真正長期使用的，往往只有 Netflix、YouTube、Disney+ 幾個平台。這些多餘的 App 不但佔用儲存空間，長遠更可能因系統更新停滯而變成負擔。

事實上，電視內建系統並非決定價值的核心。即使數年後系統老化，用家仍可透過外接串流裝置輕鬆解決，操作流暢度往往比原生系統更好。將預算押注在軟件堆疊上，反而忽略了真正影響觀感的面板品質與背光技術，屬於本末倒置。

動態補幀真的「順」？電影迷反而第一時間關掉

動態補償這類功能，常被包裝成高階畫質技術，實際效果卻相當兩極。它的原理是電視自行計算並插入額外畫面，令播放幀率看起來更高，對體育直播或高速運動畫面或許有一定幫助，但對電影、劇集而言，卻往往帶來奇怪的效果。

電影原本以 24 幀或 30 幀拍攝，補幀後畫面變得過分流暢，失去電影感與光影層次，不少用家買返屋企第一件事，就是進入設定將此功能關閉。既然最終不用，卻因為它而拉高整體定價，對消費者來說並不划算。

內建音效再強，都敵不過一條 Soundbar

部分高價電視強調內建高級揚聲器設計，甚至將喇叭藏於屏幕後方，試圖營造更佳聲音定位。不過，電視本身的結構限制早已注定，超薄機身難以容納真正具低頻表現的單元，聲音再怎樣調校，仍然欠缺厚度與包圍感。

現實情況是，不少用家在購入電視後，仍會另加 Soundbar 或家庭影院系統。既然音效可以後期補強，選電視時就毋須為內建音響支付額外成本，反而應優先確保畫質、亮度與對比度到位，聲音交由外置設備處理更為合理。