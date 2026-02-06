家電大掃除攻略｜冷氣不開也要清潔　不只隔塵網　外殼灰塵勿忽略

2月16日就到年廿八，差不多又要大掃除為馬年去舊迎新。不只是家居中的窗戶﹑地板要清潔，其實各款家電都需要好好的大掃除一番。hashTECH 將教大家一系列家電的清潔方法，以下先分享冷氣機的清潔步驟。



冷氣污糟唔只影響降溫效率，更關健康事？

冷氣運作時會吸入大量室內空氣，當中的灰塵、毛絮、皮屑都會被隔塵網截留。如果長時間不清理，這些污垢會受潮，逐漸滋生霉菌。即使暫時沒有開冷氣，這些污染物仍然存在於機身內，一旦重新啟動，霉味與細菌便會隨冷風一同吹出，直接影響家人健康。很多人以為「一開有味」只是小問題，其實已反映冷氣內部衛生狀況亮紅燈。

只洗隔塵網夠唔夠？外殼同樣是盲點

談到冷氣清潔，大部分人第一時間只會想到隔塵網。然而，隔塵網只屬最表層，真正容易被忽略的，反而是機身外殼、出風口位置。冷氣外殼長期暴露在空氣中，表面會積上一層細灰，平時不察覺，但一開機震動，灰塵就有機會掉入出風位置，再被吹散到室內。出風口葉片亦經常接觸濕氣，若不定期抹拭，表面容易出現黑點或黏膩污漬，成為霉菌聚集點。

自行清潔冷氣步驟

不少人看過網上教學影片後，會心思思想自己拆機清洗內部，但冷氣結構其實相當複雜，內部涉及電路板、送風風扇與散熱組件，一旦誤觸或入水，隨時導致故障，甚至無法復原。實際上，一般家庭自行處理的範圍，只適合於外殼、隔塵網及肉眼可見、手能安全觸及的位置。若冷氣已出現明顯霉味、滴水或運作異常，便不宜再勉強自行處理，而應交由專業清洗。

隔塵網點樣洗，先至洗得乾淨？

很多人清洗隔塵網時，只用吸塵機快速吸一吸，雖然能去除表面灰塵，但細微污垢仍然卡在網孔之中。正確做法，是先在未拆下前輕輕吸走表面積塵，減少灰塵飛散，然後再取下用清水沖洗。沖洗時記得從背面向外沖，避免把灰塵推回網孔深處。若有油煙或頑固污漬，可配合溫和的中性清潔劑及軟毛刷輕刷，最後務必徹底晾乾，避免濕氣殘留成為霉菌來源。

不要忽略出風口同葉片

出風口是冷氣將空氣送入室內的最後一道關卡，只要這裡藏污，污染便會被直接吹出。很多人嫌位置刁鑽而忽略，但其實只要用柔軟抹布或簡單清潔工具，已能處理大部分肉眼可見的污垢。清潔時要確保電源已關閉，避免誤觸運作中的葉片。抹拭時不宜太深入，只需清理可見範圍，切勿用力探入機身內部，以免損壞風扇或感應裝置。