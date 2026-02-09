iPhone 18 Pro Max首引入這黑科技！人像攝影虛化將可媲美單反？

據行業規劃顯示，蘋果計劃於今年秋季發布三款高端旗艦機型，包括常規升級的iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max，以及備受矚目的首款摺疊屏iPhone fold。而定位更偏向主流消費群體的iPhone 18和iPhone 18e，則預計延後至2027年春季上市。



作為蘋果迄今性能最強大的直板旗艦，iPhone 18 Pro Max在影像系統方面實現兩項關鍵突破。其中，主攝像頭首次引入可變光圈技術，正處於工程驗證階段。

該設計允許用戶根據實際拍攝環境手動調節光圈大小：在弱光條件下開大光圈以提升進光量，在強光環境下則收小光圈避免過曝。此外，光圈的靈活調控顯著增強了對景深的控制能力，使人像攝影中背景虛化層次更豐富、過渡更自然，呈現接近專業單反的成像質感。

值得注意的是，蘋果此前在移動影像領域長期採用固定光圈方案，該策略自iPhone 14 Pro延續至最新發布的iPhone 17 Pro。儘管其他廠商曾在早期旗艦中探索過可變光圈路徑，但因整機厚度與製造成本等多重限制未能持續推進。此次蘋果重新啟用並優化該技術，表明其已在鏡頭結構精密堆疊與系統綜合性能之間達成全新平衡。

與此同時，iPhone 18 Pro Max的長焦鏡頭亦迎來重要進化。雖然上一代iPhone 17 Pro已將長焦傳感器像素提升至4800萬，但光圈規格未作調整。本次升級後，長焦鏡頭將配備更大光圈，在同等光線條件下顯著增加進光量、縮短快門時間。這不僅有效抑制遠攝畫面中的噪點，也使遠景人像或特寫場景中的背景漸變虛化更為細膩柔和。

