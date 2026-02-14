年廿八洗邋遢｜iPhone 17 Pro變色？AirPods清潔全攻略｜年廿八傳統習俗都要「洗邋遢」，iPhone 和 AirPods 都要來個大掃除！不過，各種手機／藍牙耳機，如果清潔方法不正確，分分鐘會令機身受損，影響外觀與性能，尤其是最新款 iPhone 17 Pro ，如用錯溶液去抹機，分分鐘「中伏」甩色？即睇以下清潔保養貼士！



AirPods 音質變差？耳垢原來是元兇？

你有沒有留意， AirPods Pro 用久了，音質會變得有點模糊，降噪效果不單變差、甚麼會出現刺耳的沙沙聲？這未必是壞機，很大機會是被耳垢堵塞了！耳機長期接觸皮膚，容易積聚油脂、皮屑和耳垢，不單止核突，更會堵塞出音嘴和收音咪，直接影響聲音表現。

耳機盒沾污垢影響充電

此外，如果充電盒內的金屬接點沾上污垢，更會導致接觸不良，出現「充不到電」的尷尬情況。建議大家每星期都要檢查一次，見到有耳垢就要即刻清理。

如何正確清潔耳機？用酒精消毒有沒有錯？

很多人習慣用酒精消毒所有東西，但清潔耳機要很小心！尤其留意不要直接使用酒精抹機，以下有4個要點：

AirPods Pro 光滑外殼：可用 75% 酒精濕紙巾輕抹

黑色網狀部分（出音孔、收音咪）：不可用酒精，以棉花棒沾極少量清水輕輕轉動清潔。

頑固耳垢：嚴禁使用金屬針，建議改用牙籤或藍牙耳機專用軟毛刷。

運動後處理：務必完全抹乾汗水後再放入充電盒，防止濕氣導致短路。



iPhone 17 Pro 宇宙橙變粉紅？亂用清潔劑會出事？

入手了 iPhone 17 Pro 最搶眼「宇宙橙」配色的朋友要注意了！今代機身鋁合金含鋅量較高，表面氧化膜較薄，如果錯誤使用含有「雙氧水（過氧化氫）」或「漂白水」成分的清潔劑（例如某些眼鏡布、除霉劑或漱口水），就會破壞塗層如果直接用酒精成份的液體抹機，可能會令機身表面褪色，由橙變了粉紅色。

不要讓手機的金屬部件接觸以下物品，否則可能導致變色：

－醫療用雙氧水

－漱口水

－清潔眼鏡保養液

－除霉劑

－殺菌劑

－漂白劑

－染髮劑



蘋果官方已發出警告，建議大家只需用微濕的無絨軟布擦拭即可，千萬不要手多亂用化學劑，否則愛機隨時變色！ （原文連結）