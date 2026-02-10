MSI Katana 15 HX｜高CP值玩14代i7﹑RTX 5070　電競文書同樣出色

近年電競手提電腦市場愈賣愈貴，想用一部機打機兼做日常，又不想價格太貴，其實選擇並不多。MSI Katana 系列一直走高 CP 路線，而今次 Katana 15 HX B14W 最大賣點，是把 Nvidia 新一代 GeForce RTX 50 系列帶到入門手提電腦中。到底 i7-14650HX配備GeForce RTX 5070的Katana 15，實際表現如何呢？以下幫大家評測一下：



i7-14650HX +RTX 5070+16GB：唔止打機，日常亦夠力

Katana 15 HX 用的是 14 代 HX 級別處理器 i7-14650HX（16 核心、24 線程），配合 16GB 記憶體，屬於性能相當穩陣的組合。就算開多個瀏覽器分頁、文書、簡單剪片、甚至做創作工作都「頂得住」。當然，RTX 5070 的加持下，現時的 3A 大作都可以完全運行。

會提到打機﹑文書日常兩儀的實用手提電腦，MSI 的 AI Engine 更能自動偵測使用情境並自動調整為最合適的硬件設置，以達到最佳的效能。這對於每日都會在工作和娛樂間來回切換的用家來說，可以隨時發展出Katana 15的最佳性能。

Katana 的低調機身設計

Katana 15 HX 作為電競級別的手提電腦，外觀設計一向受低調用家喜愛，不會滿機都是 RGB 浮誇效果，帶出街、返學、去 cafe 用都不太「電競宅」。重量約 5.29 磅，厚度亦明顯屬於較實淨，便攜性高。

鍵盤、觸控板細節加分

Katana 15 的觸控板面積夠、滑動順；鍵盤手感亦算有驚喜，鍵程與回饋都過關，RGB 燈效是四區分區，WASD 半透明設計也為 FPS 玩家而設。MSI Center 軟件可調燈效，同時提供硬件監控與情境模式。

螢幕表現滿意

QHD + 165Hz + 100% DCI-P3 廣色域完全是電競手提電腦的標配，因解析度容易推高幀率，亦對 RTX 5070 的定位最匹配。

連接埠支援足夠

Katana 的連接性是亮點之一：三個 USB-A（USB 3.2 Gen 2）、一個 USB-C（同為 USB 3.2 Gen 2）、HDMI 2.1、RJ45 有線網口、耳機孔，再加 Wi-Fi 6E。對打機玩家而言，Lan 位的實用性非常高，下載遊戲與線上對戰穩定得多。

真正重點：遊戲表現有幾「超值」？

以原生效能而言，RTX 5070 已足夠應付主流遊戲，在《Cyberpunk 2077》這類吃硬件的大作中，也能在相當高的畫質設定下跑出漂亮幀率。至於最極端的全開光追（Ray Tracing Overdrive）也能穩定保持幀數；DLSS 4 的升頻與多幀生成，亦是 RTX 50 系列的最大價值：把原本接近 60fps 遊戲畫面推上順滑的區間。

總結：CP值極高機款

MSI Katana 15 HX B14W 的核心吸引力非常直接：以入門價位換到新世代 RTX 50 系列（RTX 5070），再配合 DLSS 4，把主流遊戲體驗拉到一個過去要更高預算先做到的水平。機身做工算穩、鍵盤觸控板表現出色、連接埠齊全，整體表現非常理想。

另外，Katana 15 也有入門款 RTX 5060 的選擇，如果你目標明確，用最貼地預算買一部電競手提電腦，Katana 15 HX B14W 是很有說服力的選擇。

