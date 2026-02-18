開放式夾耳耳機｜Sony人聲增強、華為低音出色、Momax AI即時翻譯

開放式夾耳耳機｜Sony人聲增強、華為HUAWEI 低音出色、Momax AI即時翻譯｜近年雖然入耳式耳機大行其道，但不少人久戴仍可能會引致的耳道脹痛問題，因此夾耳式開放式耳機憑藉其「零壓感」佩戴體驗迅速冒起。最近華為HUAWEI、Sony以及耳機新貴Momax都不約而同地推出新款開放式夾耳耳機，涵蓋由旗艦級音質技術到入門級 AI 翻譯功能的多元選擇，即睇邊一款最合適大家。



為了減輕耳朵的負擔，不少人開始選擇開放式夾耳耳機

Momax 1-Vibe Clip (M.IN.D)：大玩AI＋高性價比

Momax 新加入開放式耳機戰團，推出主打高性價比與 AI 功能的 1-Vibe Clip (M.IN.D)，新機只賣$369，是預算有限用家的入門首選。耳機最大賣點在於「AI 智能體驗」，透過 Momax M.IN.D 手機app，可支援超過 140 種語言的即時翻譯（需要訂閱指定服務），相信可成為旅行或跨國商務的實用工具。而設計上採用人體工學耳夾式構造，單邊僅重 4.2g，佩戴感輕盈穩固。音效方面，內置 11mm 三振膜動圈單元，配合定向音場及防漏音技術保護私隱，並具備雙麥克風 ENC 環境降噪以提升通話清晰度。續航力方面，單次充電可播放約 7 小時（50% 音量），並支援 IPX4 生活防水。

Momax 1-Vibe Clip (M.IN.D)

HUAWEI FreeClip 2：零壓舒適感＋重低音

華為HUAWEI最新推出全新耳夾式耳機 HUAWEI FreeClip 2，定價 $1,388，主打極致舒適的「零壓感」佩戴體驗。而且今代延續並改良了標誌性的 C 形橋設計，單邊重量減至 5.1g，夾持力道經過精密計算，即使全天候佩戴亦無負擔。音質方面，FreeClip 2 採用雙磁路動圈單元，打破開放式耳機「無低音」的宿命，低頻充沛有彈性，並透過逆聲場系統有效減少漏音，保護私隱。功能上最大亮點是不分左右耳（智能識別聲道），隨手即戴，並支援 IP57 防塵防水及廣域觸控。配合單次 8 小時、總計 30 小時的續航力及無線充電，兼顧舒適與音質的成熟之作。

華為HUAWEI FreeClip 2

Sony LinkBuds Clip：人聲增強＋漏音抑制

Sony 推出首款耳夾式新作 LinkBuds Clip，售價為 $1,499。採用獨特的球形耳夾設計，猶如耳環般輕夾於耳廓，單邊僅重 6.4g，主打「全天候舒適佩戴」，即使長時間使用也不易感到疲累，特別適合職業司機或需頻繁通話的人士。針對開放式耳機常見的漏音疑慮，LinkBuds Clip 引入了「漏音抑制」及「人聲增強」模式，配合 AI 通話降噪與骨傳導技術，確保在不同環境下都能保持清晰聽感。續航力方面，連同充電盒可達 37 小時，並支援快充及多點連接。Sony 更同步推出多色時尚保護殼，讓科技產品也能成為個性穿搭的一部分。

