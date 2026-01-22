Sony LinkBuds Clip 首款耳夾式耳機香港定價多少？何時正式發售？ ｜索尼終於進軍耳夾式開放式耳機市場，屬「LinkBuds」系列新作，香港區建議零售價 HKD$1,499，即日起正式發售。



Sony LinkBuds Clip ？ 甚麼是耳夾式藍牙耳機？

Sony LinkBuds Clip 就像一對巨型的夾式耳環、不用掛在耳背、也不用塞入「耳窿」，只需夾於「耳珠」對方位置即可，它單邊耳機重量僅為 6.4 克，配合符合人體工學的球形設計與高回彈物料，能輕柔地夾在耳廓上，主打「全天候舒適佩戴」，所以很多搵食車司機、需長時間通電話、聽音樂的人愛用、長時間佩戴也不會感到疲累及耳痛。

Sony LinkBuds Clip 首款耳夾式藍牙耳機｜香港售$1499值得買嗎？ （鍾世傑 攝）

Sony LinkBuds Clip 耳夾式藍牙耳機｜$1499

LinkBuds Clip有甚麼顏色選擇？配件如何搭配？

耳機本體採用簡約設計，Sony 同步推出了多款時尚的 LinkBuds Case Cover 保護殼。顏色選擇相當豐富，包括黑色、粉紅色、藍色、薰衣草色及綠色，建議零售價為 $159（僅限 Sony Store 發售）。用戶可以透過更換保護殼，將耳機充電盒變成日常穿搭的一部分。

LinkBuds Case Cover 保護殼，建議零售價為 $159（僅限 Sony Store 發售） （鍾世傑 攝）

開放式耳機漏音問題嚴重嗎？具備甚麼聆聽模式？

針對開放式耳機最令人擔心的漏音問題，LinkBuds Clip 引入了三種聲音模式。除了「標準模式」外，新增的「漏音抑制模式」透過反向聲波技術，在圖書館或電梯等寧靜環境下能有效大幅減少聲音外洩。而在嘈雜環境中，用戶可切換至「人聲增強模式」，該模式能將中頻人聲提升 8dB，確保聆聽內容清晰可辨。此外，也提供 Sony DSEE 音質提升技術，提升音質。

LinkBuds Clip續航力與通話質素表現如何？

LinkBuds Clip 續航力表現出色，單次充電可連續播放 9 小時，配合充電盒總續航力長達 37 小時，並支援充電 3 分鐘可用 1 小時的快充功能。通話方面，耳機配備雙麥克風、骨傳導感應器及 AI DNN 深度神經網絡技術，能精準提取用戶聲音並過濾背景雜音，確保通話清晰自然。此外，它亦支援多點連接（Multi-Point），方便同時連接電腦及手機。

