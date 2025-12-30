HUAWEI FreeClip 2開箱評測！零壓感佩戴體驗開放式音質+低音驚喜

HUAWEI FreeClip 2開箱評測｜不少人對耳機的要求已不僅限於音質，更追求長時間佩戴的舒適度與安全性。HUAWEI華為早前推出的「耳夾式」耳機「HUAWEI FreeClip 2」，於佩戴感與音質上作出了全面升級。筆者經過一週的實測，發現這款開放式耳機，確實解決了過往同類產品「有聲無低音」的痛點，其「零壓感」的佩戴體驗更是讓人印象深刻。



HUAWEI FreeClip 2開箱評測

時尚C形橋設計再進化 全天候佩戴無負擔

HUAWEI FreeClip 2 在外觀上延續了上一代極具辨識度的造型，由「舒適豆」、「聆聽球」以及連接兩者的「C 形橋」（C-bridge）三個部分組成。對於未接觸過此類耳機用家來說，它看起來更像是一件飾品而非傳統耳機。今代產品在人體工學上進行了微調，單邊耳機重量僅約 5.1g，體積亦比上代輕巧。在實測過程中發現，這款耳機的佩戴方式非常直觀，只需輕輕夾在耳廓上即可，其夾持力道經過精密計算，既能確保運動時不易甩脫，又完全沒有傳統夾耳式耳機常見的疼痛感。

輕輕夾在耳廓上，零壓感佩戴感覺，十分舒適。

舒適度絕對是 FreeClip 2 最強的殺手鐧。不少入耳式耳機戴久了會導致耳道脹痛，而掛耳式耳機則可能與眼鏡架「打架」。相比之下，FreeClip 2 的 C 形橋設計極具彈性，能適應不同厚度的耳廓。嘗試在辦公室連續佩戴超過四小時，期間甚至一度忘記了耳機的存在，這種「零感」體驗在目前的耳機市場中極為罕見。對於需要長時間佩戴耳機開會、同時又要保持對周遭環境警覺的用家來說，這種開放式設計無疑是最佳方案。

FreeClip 2 的 C 形橋設計

突破開放式耳機物理限制 低音表現超預期

談到開放式耳機不少人認為「音質平平」或者「只是聽到聲就算」，尤其是低頻部分往往因為漏音而消失殆盡。然而，HUAWEI FreeClip 2 的音質表現卻讓記者感到相當驚喜，甚至可以說是顛覆了對開放式耳機的認知。HUAWEI華為今次在聲學單元上下了苦功，採用了雙磁路動圈單元架構，配合優化的聲學系統，顯著提升了驅動能力。

可以利用手機app來調節音質

在試聽流行曲與人聲為主的曲目時，FreeClip 2 的高中音表現十分出色，人聲清晰通透，樂器分離度高，沒有一般開放式耳機常見的模糊感。更令人意想不到的是其重低音表現，雖然無法與入耳式耳機的物理封閉效果相比，但在開放式類別中，其低頻量感充沛且具有彈性，聽節奏感強的音樂時依然能感受到那股推動力，完全超越了「可接受」的範疇，達到了「享受」的級別。此外，針對開放式耳機最尷尬的漏音問題，FreeClip 2 採用了逆聲場聲學系統，能有效抵銷外溢聲波。實測在辦公室安靜環境下以 60% 音量播放音樂，身旁的同事幾乎聽不到任何聲音，隱私保護做得相當到位。

智能左右識別與清晰通話 細節功能貼心

除了音質與舒適度，FreeClip 2 在功能性上也展現其實力。其中一個最方便的設計是耳機「不分左右」。兩隻耳機的外型完全對稱，用戶從充電盒取出時無需分辨 L 或 R，戴上後系統會透過傳感器自動識別左右耳並切換聲道。這項功能看似微不足道，但在日常使用中卻極大提升了便利性，隨手一抓就能戴上聽歌。

無需分辨 L 或 R充電或戴上

操控方面，耳機支援廣域觸控，用家敲擊聆聽球、C 形橋或是舒適豆都能觸發指令，操作成功率極高。此外，針對通話需求，FreeClip 2 配備了多麥克風系統配合深度神經網絡降噪算法。筆者在嘈雜的街道與港鐵車廂內進行通話測試，對方表示人聲清晰，背景的風噪與環境雜音被有效壓低。加上耳機具備 IP57 防塵防水等級，意味著即使在戶外運動流汗或遇到驟雨，也無須擔心耳機損壞，耐用性更有保障。

續航力與總結：物有所值的高階之選

續航力往往是輕量化耳機的弱點，但 HUAWEI FreeClip 2 在這方面交出了亮麗的成績單。單次充電下，耳機本體可支援長達 8 至 9 小時的音樂播放，配合充電盒使用，總續航力更可達 30 小時以上。一週實測中，即使每天通勤加辦公使用約 4 小時，也只需一週一充。而且充電盒支援無線充電，隨手放在充電板上即可補電，完全沒有電量焦慮。

HUAWEI FreeClip 2 續航力十分出色

總結來說，HUAWEI FreeClip 2 並非只是一款外型獨特的「花瓶」，而是一款在舒適度、音質與功能性上取得極佳平衡的成熟產品。解決了入耳式耳機的佩戴不適感，同時打破了開放式耳機音質單薄的宿命。$1,388 的定價雖然屬於中高階價位，但考慮到其全天候佩戴舒適度，以及遠超預期的聽感體驗，對於關注聽力健康以及需要在辦公與運動場景切換的用家而言，這款耳機絕對物有所值。