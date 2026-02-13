iOS 26.3更新｜4大新功能　簡化資料轉Android　修復37個安全漏洞

Apple 最新推出 iOS 26.3 更新，一口氣修復了多達37個安全漏洞，同時加入7大新功能，包括更方便把資料由 iPhone 轉到 Android。還未更新 iOS 26.3 的用家，可以參考以下更新功能再決定是否即日更新。



轉會Android終於唔再麻煩？

過往 iPhone 轉 Android，要裝第三方 App、逐樣揀資料，過程又慢又易出錯。iOS 26.3 今次加入全新轉移方式，做法相當直接，只要將 iPhone 同 Android 手機放近，就可以即時啟動資料轉移流程。相片、訊息、備忘錄、App、密碼甚至電話號碼都可以一併搬過去，過程中毋須額外下載工具，操作邏輯同 AirDrop 類似。

雖然部分資料例如健康紀錄、藍牙配件、鎖定備忘錄仍然不會轉移，但對有意轉陣營的用家而言，門檻已明顯降低。更有趣的是，Google 早前亦提供 Android 轉 iPhone 的對應功能，用家現在要在兩個系統中轉讓使用也方便很多。

天氣動態桌布登場

iOS 26.3 另一個新功能，是鎖定畫面新增獨立的天氣動態桌布。以往天氣同天文桌布混合在同一頁，今次正式分拆，並預設三款不同風格的天氣桌布，時間字體、資訊呈現方式都有分別。

電訊商的定位限制功能

近年用家對定位私隱愈來愈敏感，iOS 26.3 新增一項針對電訊商的定位限制功能，只適用於配備 C1 或 C1X 流動網絡晶片的型號。啟用後，電訊商只能知道用戶大概身處哪個地區，而不再精確到街道層級。這個設定目前只在部分海外網絡商支援，香港暫時未全面支援。

歐盟要求：第三方穿戴裝置通知轉發

為了回應歐盟要求，iOS 26.3 將容許第三方智能手錶、耳機， 與 iPhone 配對及接收通知時，使用類似與 Apple Watch、AirPods 連接的方式。不過，目前這功能只在歐盟地區開放，香港可能要要再等一等了。

安全修補才是重點：發現漏洞已被實際利用

iOS 26.3 最大理由更新，其實是安全性更新。今次修復37個系統漏洞，其中一個涉及 dyld 動態連結機制的問題，已被確認曾用於極高階、針對性攻擊。

除此之外，系統亦修補涉及 CoreAudio、Game Center、Messages 同 Photos 的漏洞，有機會導致 App 被強制終止、敏感資料被偷看，甚至鎖機狀態下存取相片。當 Apple 公開漏洞細節後，未更新裝置反而更容易成為攻擊目標，風險只會隨時間增加。